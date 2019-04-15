Ситуацию с расформированием костанайских колледжей прокомментировали в управлении образования

Об изменениях в системе ссузов представители управления образования Костанайской области сообщили на брифинге в пятницу, 12 апреля.

С 1 июля 2019 года Костанайский профессионально-технический колледж (КПТК), расположенный по ул. Бородина, 138/1, будет расформирован. Его здание поделят между собой школа № 5«А» и вечерняя школа Костаная.

Студентов КПТК вместе с преподавателями переведут по профильным специальностям в другие колледжи города.

Кроме того, строительно-технический колледж по ул. Маяковского объединят со строительным колледжем по ул. Воинов-Интернационалистов.

- Изначально шла речь о расформировании строительно-технического колледжа по ул. Маяковского, однако после мониторинга было принято решение расформировать колледж по ул. Бородина, - пояснила на брифинге заместитель руководителя управления образования Ольга КИСЕЛЕВА. - Это решение связано с тем, что у строительно-технического колледжа хорошая материальная база: есть 10 лабораторий для обучения студентов, спортзал. А все специальности в КПТК дублируют специальности в других профессиональных колледжах, поэтому студентов легко будет перевести в эти колледжи. К примеру, весь курс автослесарей вместе с преподавателем перейдет в колледж автомобильного транспорта. Повара и кондитеры перейдут в колледж сферы обслуживания. В связи с увеличением студентов в профколледжах потребуется и большее количество преподавателей, поэтому все рабочие места для них сохранятся.

Всего в КПТК 8 специальностей и 10 квалификаций, по которым обучаются 365 студентов. В здании колледжа также работает секция президентского многоборья. Представители управления образования заверили, что все желающие продолжат заниматься спортом в этом же помещении.

В здании КПТК также находится пельменный цех, владелец которого арендовал помещение у колледжа. Студенты, обучающиеся на поваров, могли проходить в нем практику. После того, как в здание переедут школа № 5«А» и вечерняя школа, цех закроют, потому что размещать производство при школах запрещено.

Руководитель управления образования Василий ЦЫМБАЛЮК отметил, что сокращение коснется только административного корпуса: директоров, бухгалтеров, техперсонала... Благодаря этому бюджет сэкономит на зарплатах 44 млн тенге, которые можно направить на текущий ремонт зданий.

- Здание строительно-технического колледжа не в аварийном состоянии, как жалуются некоторые родители. Ему требуется капитальный ремонт, как и зданию профессионально-технического колледжа, - пояснил Цымбалюк. - Средства на эти ремонты будем просить, но пока планируем до начала учебного года сделать хотя бы текущие ремонты. В школе № 5 «А» сейчас учатся 900 детей при максимальной нагрузке 600 детей. Это школа-гимназия, которая пользуется большой популярностью у родителей. Чтобы дети не учились в три смены, мы решили выделить под одну из параллелей этой школы здание КПТК, которое расположено близко к школе. К примеру, все четвертые классы школы № 5 «А» займут один из блоков здания КПТК. В другом блоке будут учиться ученики вечерней школы, которая сейчас арендует здание у СШ № 21.

Здание КПТК будет принадлежать вечерней школе, а школа № 5«А» займет его на правах аренды. Потоки учеников разведут так, чтобы малыши не сталкивались со старшеклассниками.

На брифинге подчеркнули, что строительно-технический и строительный колледжи объединяют из-за неполной загрузки обоих учебных заведений и в связи с тем, что здания расположены рядом.

- Костанайский строительно-технический колледж был создан в 1943 году, здание построено в 1982 году, - пояснил на брифинге директор КСТК Абай ЮНУСОВ. - С тех пор здание колледжа ни разу капитально не ремонтировалось. Но в коллеже хорошие цеха, 10 специальных мастерских, здание специализированное, строилось для колледжа.

- Дети, родители и преподаватели должны понять, что все делается, чтобы никто не пострадал, - подвел итог брифинга Василий Цымбалюк. - Все делается с целью поднятия престижа технических специальностей и узких профильных специальностов.

В субботу, 13 апреля, заместитель руководителя управления образования Ольга Киселева встречалась с родителями, дети которых учатся в профессионально-техническом колледже

- Основная их претензия была в том, что дети учатся в ПТК бесплатно, а после перевода в другие колледжи им придется учиться платно, - сообщила Киселева «НГ» сегодня, 15 апреля. - Однако я заверила, что обучение они продолжат бесплатно и сохранят весь социальный пакет.