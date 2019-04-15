На внеочередные выборы президента из резерва Правительства выделят 9,4 млрд тенге
9,348 млрд тенге выделят Центральной избирательной комиссии, 56,9 млн – Министерству иностранных дел, говорится в проекте постановления Правительства, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото today.kz
На портале "Открытые НПА" опубликовали проект постановления о выделении средств из резерва Правительства на проведение внеочередных выборов президента, назначенных на 9 июня 2019 года.
Согласно документу, из резерва Правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, планируется выделить 9 404 771 000 тенге, из них 9 347 885 000 – Центральной избирательной комиссии, 56 886 000 – Министерству иностранных дел.
Указанная сумма выделяется в соответствии с заключением Министерства финансов от 12 апреля 2019 года, говорится в пояснительной записке к проекту.
"Проект направлен на реализацию конституционных прав граждан на осуществление власти через свободные выборы", – отмечается в пояснительной записке.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 29 апреля.
9 апреля министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что Правительство может профинансировать выборы из резервных средств. ЦИК просил выделить на выборы 12 млрд тенге, но Минфин сократил эту сумму.
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