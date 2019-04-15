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Vital
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Как хотят так и пусть проводят выпускной, че вмешиваться. Девчата хотят показать свои красивые платья и причёски. Парни хотят пока девчата под градусом, закадрить самую красивую. ;-)
15.04.19 15:45
arman_kst
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15.04.19 14:34
Маркс
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15.04.19 14:23
Vital
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
15.04.19 13:55
Сергей_я
Ваши вопросы редакции и сообществу
С погодой что-то не так на сайте? Не работает, не показывает, переходишь по ссылке 15 апреля 2019, Прогноз на 10 дней и там тоже пусто. Если не ошибаюсь уже не первую неделю это.
15.04.19 13:53
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На внеочередные выборы президента из резерва Правительства выделят 9,4 млрд тенге

15 апреля 2019, 10:22 |  Государство

9,348 млрд тенге выделят Центральной избирательной комиссии, 56,9 млн – Министерству иностранных дел, говорится в проекте постановления Правительства, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото today.kz

На портале "Открытые НПА" опубликовали проект постановления о выделении средств из резерва Правительства на проведение внеочередных выборов президента, назначенных на 9 июня 2019 года.

Согласно документу, из резерва Правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, планируется выделить 9 404 771 000 тенге, из них 9 347 885 000 – Центральной избирательной комиссии, 56 886 000 – Министерству иностранных дел.

Указанная сумма выделяется в соответствии с заключением Министерства финансов от 12 апреля 2019 года, говорится в пояснительной записке к проекту.

"Проект направлен на реализацию конституционных прав граждан на осуществление власти через свободные выборы", – отмечается в пояснительной записке.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 29 апреля.

9 апреля министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что Правительство может профинансировать выборы из резервных средств. ЦИК просил выделить на выборы 12 млрд тенге, но Минфин сократил эту сумму.
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