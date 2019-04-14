В каком возрасте казахстанцам нужно получать прививки

В среднем казахстанцы за всю жизнь должны вакцинироваться около 16 раз. В каком возрасте и какие прививки нужно получить, сообщает Tengrinews.kz.

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Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Нур-Султана Садвакас Байгабулов отметил, что в календарь прививок входит 16 плановых прививок детям до 14 лет против 12 инфекций. Он уточнил, что против некоторых заболеваний делается прививка одним уколом (комбинированная). Все прививки соответствуют международным стандартам качества и безопасности, а также рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

"С первых дней жизни и до 18 месяцев ребенок получает 11 прививок против таких заболеваний как туберкулез, вирусный гепатит В, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная палочка типа В, пневмококковая инфекция, корь, краснуха и эпидемический паротит. В 2 года и 2,6 лет ребенок получает прививку от вирусного гепатита А. Перед школой в первом классе ребенок получает три прививки: одна от туберкулеза, вторая от коклюша, дифтерии, столбняка и третья от кори, краснухи, эпидемического паротита", - сообщил Байгабулов.

Также в 16 лет и через каждые 10 лет граждане получают защитную прививку против столбняка и дифтерии.

"Благодаря вакцинации за последние 12-15 лет среди населения Нур-Султана не регистрируются дифтерия, полиомиелит, столбняк, вирусные гепатиты А и В (последние 5 лет) среди привитых детей, снизились до единичных случаев регистрация коклюша, краснухи и эпидемического паротита. Однако в последние годы вызывает тревогу увеличение количества отказов родителей от проведения прививок детям. По этой причине среди отказников в текущем году заболело корью 196 детей и коклюшем 4 ребенка. Вместе с тем, в результате кропотливой работы медицинских работников родители поменяли свои взгляды и привили 70 детей из 587 ранее отказывавшихся", - отметил Байгабулов.

Байбагулов подчеркнул, что у каждой инфекции есть клинические проявления опасные для жизни. Например, полиомиелит опасен развитием паралича конечностей, дифтерия - развитием паралича дыхательных мышц с летальным исходом, краснуха для беременных - гибелью плода и рождением детей в врожденными дефектами (тугоухость, слепота, заячья губа, пороки сердца).

Паротит опасен поражением половых органов у мальчиков, что приводит к бесплодию, корь развитием подострого панэнцефалита с тотальными воспалительными изменениями тканей головного мозга как следствие развитием слабоумия, полным распадом психических функций с последующим через 2-5 лет летальным исходом, грипп опасен быстро развивающимся осложнениями у беременных, пожилых, маленьких детей, приводящих к смерти, туберкулез поражением костной ткани организма.

В ведомстве отметили, что это только малая часть недугов у детей, к которым приводит отказ от вакцинации.

С 1 апреля в Казахстане началась вакцинация против кори.