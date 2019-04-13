Жакупова: чтобы подать заявку на адресную соцпомощь, достаточно одного удостоверения личности

Заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Жакупова 12 апреля посетила столичный центр занятости, чтобы проконтролировать процесс приема документов на получение адресной социальной помощи, сообщает Радио "Азаттык". Здесь она пообщалась с собравшимися гражданами.

Светлана Жакупова объясняет матерям порядок подачи документов на получение социальной помощи в Центр занятости населения. Нур-Султан, 12 апреля 2019 года

Накануне многодетные матери во время акции у здания министерства труда и соцзащиты пожаловались на трудности со сдачей документов на пособия: в центрах приема с них требовали дополнительные документы и справки. Тогда вице-министр Жакупова отвергала эту информацию.

В пятницу заместитель министра при посещении центра приема документов заявила, что «для получения необходимых документов комиссия должна сама направить запрос в министерство юстиции».

По ее словам, при подаче заявления на получение адресной социальной помощи достаточно удостоверения личности. Светлана Жакупова подтвердила, что в отдельных регионах были случаи, когда комиссия потребовала дополнительные документы, такие факты были зарегистрированы в Шымкенте и Туркестанской области.

«Это также следствие того, что некоторые родители не зарегистрировались в базе данных электронного правительства», - сказала вице-министр.

Многодетная мать Динара Омарова в центре занятости населения. Нур-Султан, 12 апреля 2019 года

Некоторые из присутствовавших матерей вновь опровергли утверждение Светланы Жакуповой о том, что в центрах приема при сдаче документов при себе необходимо иметь только удостоверение личности. Динара Омарова, мать-одиночка с четырьмя детьми, рассказала Азаттыку, что комиссия запросила у нее несколько документов.

- Требуют все документы. Рассчитывают, задают вопросы. Потом дают перечень документов, которые «нужно собрать». Ничего не решается одним удостоверением личности. В перечне требуемых документов: адресная справка, справка со школы, справка с банка о наличии счета. Я собирала документы полтора месяца, - говорит многодетная мать.

Однако вице-министр Светлана Жакупова вновь подошла к матерям и заявила, что «никаких дополнительных документов не нужно».

- Вы приносите оригинал документа ваших детей, если они родились до 2008 года. Нет необходимости приносить другие документы. Не нужны справки с места работы и справки о доходах, - сказала вице-министр.

По данным министерства труда и соцзащиты, по состоянию на 11 апреля от граждан поступило 77 тысяч заявлений на получение адресной социальной помощи. Однако это не означает, что 77 тысяч человек уже смогут получить пособия.

- Акт обследования [документов] должен пройти, потом уполномоченный орган должен утвердить решение. После этих действий мы сможем сказать, что людям назначено, - пояснила Жакупова.

В четверг, 11 апреля, десятки многодетных матерей протестовали в Нур-Султане. Матери пожаловались, что у многих возникли проблемы с получением адресной социальной помощи. Женщины также требовали, чтобы независимо от условий жизни на каждого ребенка выплачивалось пособие в 21 тысячу тенге и чтобы многодетным семьям было предоставлено жилье.