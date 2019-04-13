Что нельзя делать казахстанцам на гироскутерах и электросамокатах

В МВД рассказали, как правильно передвигаться любителям гироскутеров, сигвеев, моноколес, электросамокатов и других подобных транспортных средств в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Сигвеи, гироскутеры и моноколеса не считаются транспортными средствами. Следовательно, любители данных приспособлений относятся к пешеходам и обязаны ездить по тротуарам или пешеходным дорожкам, а если их нет, то по обочинам.

Электросамокатчики, скутеристы, велосипедисты и люди, управляющие мопедами и мокиками, являются водителями. К мопедам также относятся любые другие двух- или трехколесные транспортные средства, имеющие максимальную скорость не более 50 километров в час и двигатели объемом не больше 50 кубических сантиметров.

Все водители должны знать и соблюдать ПДД, а также в случае аварии нести ответственность как полноценные участники движения.

Управлять мопедами и приравненным к ним транспортом разрешается с 16 лет.

Велосипедистам, пользователям мопедов и электросамокатчикам разрешается двигаться по велодорожкам и таким же полосам движения. В случае их отсутствия - по правому краю проезжей части, в том числе по полосе для маршрутного транспорта. Ехать нужно в один ряд.

"Велосипедистам разрешается двигаться по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, но только тогда, когда это не будет создавать опасность для движения пешеходов. В противном случае велосипедист должен спешиться и продолжить движение как пешеход, ведущий велосипед", - подчеркнули в МВД.

А вот ездить по пешеходному переходу водителям скутеров, мопедов, электросамокатов и велосипедов запрещается. Также нельзя передвигаться, если водитель не придерживает свой транспорт за руль хотя бы одной рукой. Запрещено перевозить пассажиров, а также груз, который выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине, или груз, который мешает управлению. Кроме того, нельзя ездить по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка.

Запрещено поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением, а также на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. Нельзя буксировать велосипеды и мопеды, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

Невыполнение пешеходами, водителями велосипедов, мопедов, скутеров и электросамокатов требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП (5 050 тенге в 2019 году). Если при этом кто-то пострадал, штраф вырастет до 10 МРП (25 250 тенге). Это не относится к уголовным правонарушением или к случаям, когда был нанесен материальный ущерб.

Если говорить об экипировке электросамокатчиков, то здесь особых требований нет.