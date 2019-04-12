Итоги общественного мониторинга методом «тайный покупатель» некоторых госструктур озвучили в Костанае

Сегодня, 12 апреля, первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ и руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ провели видео-конференцию с акимами городов и районов с участием представителей неправительственных организаций.

Главам регионов представили информацию об итогах общественного мониторинга методом «тайный покупатель» некоторых госструктур сферы ЖКХ, ветеринарии, сельского хозяйства и земельных отношений.

Юрист общественного фонда «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Агытжанулы МУРАТХАН сообщил, что с начала 2019 года общественники нанесли 27 визитов в государственные органы, в ходе которых выявили 69 нарушений (в прошлом году таких визитов было 177, в ходе которых обнаружено 237 нарушений).

В отделе жилищных отношений акимата Костаная, например, не оказалось предусмотренных стандартами условий для обслуживания граждан с ограниченными физическими возможностями. Там же время официального приема документов установлено лишь в понедельник и четверг, хотя стандарты требуют это делать в течение рабочей недели каждый день.

Не удалось получить у специалистов этого отдела и сведения об очередности и о постановке на учет. Зато для включения в очередь на жилье они запросили документы по сведениям, которые можно получить из бесплатной информационной системы.

Требовали предоставить лишние документы и в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района. По словам Муратхана, для включения в очередь у общественников потребовали предоставить несколько документов, идентифицирующих личность. Хотя в других госорганах для этого достаточно предоставить удостоверение личности.

- Из-за этого граждане вынуждены тратить средства на изготовление копий, тратя свое время и загружая ЦОН, - возмутился юрист.

Есть факты и другого характера. В Карабалыкском районе, например, ветеринарные справки выдавали за деньги. В результате чего госорганами незаконно были получены 269 000 тенге. После обнаружения этого нарушения деньги людям вернули.

Обращаясь к акимам городов и районов, руководитель департамента Салауат МУКСИМОВ заявил:

- Сфера оказания услуг, пожалуй, единственная, где граждане лоб в лоб сталкиваются с государственной властью. Именно здесь испытывается на прочность состоятельность, профессионализм, компетентность государственных органов. Именно здесь граждане пропускают через себя собственные переживания и убеждаются: состоятелен этот орган, отвечает ли он ожиданиям, требованиям или нет. Потом их никто не переубедит.

Руководитель управления госуслуг департамента Гульнара ШАГИРОВА внесла несколько предложений, которые призваны сократить количество документов, необходимых для получения госуслуг, а также уменьшить время для их предоставления. Значительно сократить бюрократические препоны, на ее взгляд, поможет и более активное использование предоставление услуг в электронной форме. Например, в 2019 году 84 000 услуг при наличии других форм были оказаны «в бумаге».

Однако некоторые из этих идей невозможно реализовать без изменения стандартов, установленных министерствами.

В частности, руководитель ГУ «Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области» Жансултан ТАУКЕНОВ посетовал на то, что для оформления субсидий сельским товаропроизводителям отводится 3 рабочих дня, после чего деньги должны быть сразу же перечислены на их счета. Однако правила исполнения бюджета, установленные Министерством финансов, предусматривают кассовое обслуживание, по которому деньги перечисляются до 10 числа каждого месяца. Поэтому товаропроизводители, которые оформят получение субсидии после 10-го, субсидии получат только в следующем месяце.

Первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ дал поручение руководителям госструктур в недельный срок рассмотреть предложения, внесенные общественниками. Одновременно - подготовить письмо в вышестоящие госорганы, для корректировки стандартов, мешающих повысить качество услуг.