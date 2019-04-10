Пожар в шашлычной «Мясоед» в Костанае ликвидировали через 21 минуту после сообщения о возгорании

Видео пожара прислал на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Дархан. На видео был виден густой дым, съемка производилась напротив шашлычной «Мясоед», в районе "Автодома", по ул. Баймагамбетова.

Как выяснили корреспонденты "НГ", возгорание на площади 30 кв. м произошло в здании шашлычной, возле крыши, прямо над мангалом

- Звонок с сообщением о возгорании по адресу Баймагамбетова, 148 "А" поступил на пульт в 14:27, а в 14:48 уже была произведена ликвидация пожара, - рассказал "НГ" начальник ДЧС по Костанайской области Комитета ЧС МВД РК Талгат КАКИМОВ. - Было задействовано 3 единицы техники. Жертв и пострадавших нет

Причины возгорания устанавливаются.

Шашлычная «Мясоед» довольно известна среди костанайцев, недавно она переехала на новое место из района Наримановского рынка.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО