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Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Я хочу жить в той стране , которую показывают по Хабару ! Ха-ха-ха !!!
10.04.19 17:08
Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
А как это* выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.* согласуется с этим ...
10.04.19 17:07
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй. Праздник , который всегда с тобой !! - Ну надо бы сделать общегородской выходной и ещё как-то обозначить !! Например выступление...
10.04.19 16:54
Маркс
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Гога: И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* ! Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй.
10.04.19 16:49
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Городские трезвенники предлагают сделать этот день праздничным, назвать "Днем спасения сокодвижения" И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* !
10.04.19 16:28
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Пожар в шашлычной «Мясоед» в Костанае ликвидировали через 21 минуту после сообщения о возгорании

Дмитрий ПЕТРЕНКО

10 апреля 2019, 16:36 |  Происшествия

Видео пожара прислал на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Дархан. На видео был виден густой дым, съемка производилась напротив шашлычной «Мясоед», в районе "Автодома", по ул. Баймагамбетова.

Как выяснили корреспонденты "НГ", возгорание на площади 30 кв. м произошло в здании шашлычной, возле крыши, прямо над мангалом

- Звонок с сообщением о возгорании по адресу Баймагамбетова, 148 "А" поступил на пульт в 14:27, а в 14:48 уже была произведена ликвидация пожара, - рассказал "НГ" начальник ДЧС по Костанайской области Комитета ЧС МВД РК Талгат КАКИМОВ. - Было задействовано 3 единицы техники. Жертв и пострадавших нет

Причины возгорания устанавливаются.

Шашлычная «Мясоед» довольно известна среди костанайцев, недавно она переехала на новое место из района Наримановского рынка.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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