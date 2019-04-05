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За месяц число стоящих в очереди на жилье многодетных семей увеличилось в Костанайской области на 80%

Галина КАТКОВА

5 апреля 2019, 19:00 |  Государство

На это обратил внимание аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня,5 апреля, провел совещание с акимами всех уровней. И дал подчиненным рекомендации, как в такой ситуации нужно действовать.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА рассказала о социальной поддержке многодетных сегодня. И подчеркнула, что одна из самых важных проблем для большинства их — жилищная. В области семей, имеющих четверо и более детей, - 5 086. По данным на 1 марта, в очереди на получение квартир стояло 477 таких семей.

- И всего за один месяц количество очередников в ней увеличилось на 80%. Оказывается, люди некоторые даже не знали, что надо подавать заявления и вставать в очередь, - сказал, комментируя ситуацию, аким области. - Задачу по обеспечению их жильем мы будем выполнять. Но хочу обратить внимание акимов на Тарановский район. Там тихо, скромно, без пиара руководитель района с бизнесом отработал. Молодец. Почему другие районы этого не делают?

За две последние недели в Тарановском районе частными предприятиями были подарены дома и квартиры 6 многодетным семьям, таким образом, уточнила Гульнар Абенова, жилищные условия улучшил 31 человек. Сейчас в области семей, которым подарено жилье, — 22.

Специально в помощь многодетным семьям от государства предусмотрена также выдача грантов. Планируется, что в 2019 году в Костанайской области их предоставят 384, размер гранта 200 МРП, то есть полмиллиона тенге.

- Акиматы должны все-таки контролировать использование, - отметил Архимед Мухамбетов, - чтобы эти семьи скот приобретали, птицу, грамотно распорядились средствами.

Руководитель управления заверила, что для работы с каждой многодетной семьей разрабатываются индивидуальные планы.
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