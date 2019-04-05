Состояние первоклассника, который упал в лестничный пролет Костанайской СШ №19, оценивается как средне-тяжелое

ЧП произошло 3 апреля в школе №19, когда учитель отводил детей в столовую. Это был первый день занятий после весенних каникул. По словам директора СШ №19 Натальи ШАГАБУТДИНОВОЙ, все произошло случайно, ребёнка никто не толкал. Школьный медик оказал первую помощь.

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- Мальчик прибыл к нам во второй четверти из другой школы, - рассказала "НГ" Шагабутдинова. - Сейчас мы держим связь с родителями ребенка и пытаемся поддержать учителя, она сильно переживает. Дополнительно поговорили с учениками о технике безопасности.

Сообщения о ЧП стали массово распространяться в родительских чатах на Whats App.

- Мальчика 2011 года рождения в травмпункт областной больницы доставила бригада скорой в сопровождении бабушки ребенка, - сообщили "НГ" в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. - У мальчика закрытая черепно-мозговая травма. На данный момент состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Он в сознании и получает консервативную терапию.