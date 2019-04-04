Лучших молодых педагогов области назвали на подведении итогов конкурса «Новой школе - современный учитель» в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Областной этап республиканского конкурса молодых педагогов проходил в Костанае 3- 4 апреля.
Цель конкурса - повышение социального статуса и активизация творческого потенциала молодых учителей, создания условий для профессионального роста и закрепления их в организациях образования региона.
Участие в конкурсе «Новой школе - современный учитель» приняли 16 специалистов со стажем работы не более 3-х лет. Жюри оценивало их работу, посещая открытые уроки, которые участники должны были провести в незнакомом классе. Кроме того, каждый конкурсант представил презентацию на тему «Начало творческого пути».
- Вы проявили свое творчество и свою мобильность, креативность, - обратилась к участникам на подведении итогов конкурса учитель русского языка и литературы школы-лицея № 2 Костаная Оксана МУХОРТОВА. - Мы увидели ваше умение действовать по ситуации. Где-то пришлось изменить ход урока, но этого требовала учебная ситуация в тот момент. Кто-то жертвовал какими-либо заданиями. Это одно из самых важных умений для учителя, потом, что предугадать абсолютно все, когда ты идешь к детям, невозможно.
Чествование молодых специалистов прошло в актовом зале СШ № 115.
Грамотами участников были награждены все. Отдельно отметили учителей в номинациях.
- Сегодня меня отметили в номинации «Золотой фонд» - это 5 место, - рассказала «НГ» учитель русского языка и литературы средней школы № 4 Лисаковска Екатерина ТЕКАНОВА. - Суть конкурса заключалась в дистанционном написании эссе, самопрезентации и проведении открытого урока в незнакомом классе. По итогам этих трех заданий были распределены призовые места
- Почему вы решили стать педагогом?
- Это была моя мечта с детства. Изначально мне не удалось ее осуществить, так как я поступила на экономический факультет, работала на госслужбе. Но все же потом окончила КГПИ и вот - работаю учителем.
- В будущем хотите занимать руководящую должность?
- Нет, руководить - однозначно нет. У меня очень хороший класс и планы работать со своим 7 «А».
Первое место в отбластно этапе занял учитель физики из ФМЛ Костаная Алмаз Салимов.
Серебро досталось учителю географии Туралы Орынбаю из СШ имени Сапара Ергалиева Тарановского района.
Бронза - учителю биологи гимназии Айнур Иманбаевой из Житикаринского района.
Победитель и призеры представят Костанайскую область на 3-м меспубликанском конкурсе молодых педагогов, который пройдет в Кокшетау 21-26 апреля.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
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