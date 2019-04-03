Женщина стала мужчиной, а живой - мертвым: депутат об ошибках в ИИН

Депутат Мажилиса Шакир Хахазов предложил дать казахстанцам права на исправление ошибок в индивидуальных идентификационных номерах (ИИН), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Поводом для нашего запроса стали многочисленные обращения избирателей по поводу проблем с неверно присвоенными ИИН. С 1 января 2013 года ИИН заменил РНН (регистрационный номер налогоплательщика) и СИК (социальный индивидуальный код). Это цифровой код, присваивающийся физическому лицу один раз и пожизненно. Однако закон о национальных реестрах идентификационных номеров и подзаконные акты не содержат никаких норм о корректировке ИИН в связи с ошибкой при его присвоении. Отсутствие такого положения служит основанием для формального отказа со стороны сотрудников центров обслуживания населения при обращениях граждан, которых эта ошибка обрекла на бесконечные мытарства", - озвучил депутатский запрос Шакир Хахазов, обращаясь к министру юстиции.

Депутат отметил, что из-за ошибки при присвоении ИИН люди годами пытаются доказать свой возраст и даже пол. У многих нет законной возможности получать пенсию, пособия по инвалидности, алименты. Также люди не могут выехать за рубеж из-за штрафа, который они не могут уплатить. По словам Хахазова, оформление кредита или продажа квартиры тоже становятся неразрешимой проблемой.

Для некоторых это становится поводом задуматься о смене гражданства и выезде на постоянное место жительства в соседние страны.

"Индивидуальный предприниматель Еркин Бектенбаев был вынужден закрыть свою компанию по продаже и ремонту компьютерного оборудования в связи с невозможностью участвовать в конкурсах государственных закупок. В его индивидуальном идентификационном номере одна ошибка - вместо цифры "3" указана цифра "2", поэтому система просто не принимает неправильный код. Все попытки подать заявку на участие в конкурсах провалились. ИИН не соответствует дате рождения, поэтому портал закупок не регистрирует его как участника торгов. Предприниматель неоднократно обращался с просьбой изменить ИИН. Все, чем могли ему помочь специалисты органов юстиции, это выдать предпринимателю бумагу, которую он может предъявлять, если у госорганов возникнут вопросы. Но если можно это объяснить конкретному человеку, то как эту ошибку объяснить компьютеру?" - добавил депутат.

Из-за ошибки в ИИН страдает карагандинка Наталья Шубичук, заменившая в 2018 году утерянное удостоверение. Она пытается доказать, что ей 43 года, а не 143.

"Житель города Нур-Султана Вадим Шафаростов, родившийся в 1972 году, уже пять лет вынужден всем доказывать, что он не пенсионер. Его ИИН идентифицирует его как родившегося в 1952 году. Жительница Алмалинского района Алматы Нодира Рыскиева обратилась в ЦОН с просьбой изменить в ИИН цифровой код своего отчества. В итоге в ЦОНе не нашли ничего лучшего, как присвоить ей еще один - второй по счету ИИН. Ее обращение к председателю корпорации "Правительство для граждан" не принесло никакого результата. Уволили служащую центра, но ИИН не исправили", - сказал депутат.

Хахазов привел еще несколько примеров.

Житель Уральска Игорь Бакалкин осенью 2018 года подал заявление о восстановлении ИИН, но по непонятной причине его занесли в список умерших в 2010 году. Будучи формально мертвым, он все это время исправно платил налоги, пенсионные взносы и коммунальные платежи, пока однажды банк не заблокировал ему карточку. Позже выяснилось, что всему виной была ошибка в интегрированной налоговой информационной системе. По словам мажилисмена, Игорь Бакалкин до сих пор доказывает свое право на жизнь.

Жительница Нур-Султана Майра Мырзагали из-за ошибки в ЦОНе "стала мужчиной".

"Следует учесть, что сегодня большинство государственных услуг оплачиваются только в электронном формате, и в будущем их перечень будет только расширяться. Не исключаем, что такого рода ошибки повлекут за собой массу коррупционных правонарушений с использованием данных налогоплательщиков с некорректным ИИН. Просим рассмотреть вопрос о принятии отдельного подзаконного акта в виде постановления правительства, дающего органам юстиции и "Государственной корпорации "Правительство для граждан" право на коррекцию ИИН по заявлению физического лица, а также установить порядок проведения служебных расследований", - предложил мажилисмен.

Также Хахазов просит ужесточить меры ответственности к сотрудникам органов юстиции и "Государственной корпорации "Правительство для граждан" за внесение некорректных данных в реестры и другие электронные системы учета, а также выработать необходимые меры для предотвращения регистрации некорректных данных в национальных реестрах идентификационных номеров.