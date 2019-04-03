Казахстанцам отменят комиссии на 30 миллиардов тенге - прогноз Нацбанка

Отмена комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием займов физических лиц, коснется порядка 180 тысяч клиентов, а сумма достигнет 30 миллиардов тенге. Такой прогноз обнародовал Нацбанк Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: bankist.ru

Как пояснили в финансовом регуляторе, банки, осознавая свою социальную ответственность, в целях улучшения положения заемщиков, физических лиц, и снижения их долговой нагрузки по собственной инициативе приняли решение в одностороннем порядке отменить по действующим договорам банковского займа взимание ежемесячных комиссий, связанных с обслуживанием займов по платежам на будущие периоды.

"Начиная с 18 марта текущего года пять банков уведомили своих клиентов о прекращении в апреле 2019 года практики взимания ежемесячных комиссий за обслуживание займа. "По результатам данной работы ожидается, что отмена комиссий коснется порядка 180 тысяч клиентов банков и потенциальный эффект для таких клиентов составит сумму около 30 миллиардов тенге", - заявили в Нацбанке.

В Нацбанке напомнили, что 1 июля 2016 года был утвержден исчерпывающий Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения. До введения Перечня количество взимаемых комиссий по займу доходило до 40. Утверждение исчерпывающего Перечня комиссий позволило сократить их количество и унифицировать их по наименованию и назначению.

С 16 июля 2018 года в целях оптимизации и сокращения расходов заемщиков-физических лиц по ипотечному займу, не связанному с предпринимательской деятельностью, введен запрет на взимание комиссии за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет.

21 января 2019 года приняты поправки в Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", согласно которым запрет на взимание комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием банковского займа, а также за зачисление займа на банковский счет распространен на договоры банковского займа, заключаемые с физическими лицами на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. При этом было установлено, что данное правило применяется только к договорам банковского займа с физическими лицами, заключенным с 4 марта 2019 года.

Отметим, казахстанцы сейчас судятся за возврат так называемых комиссий по обслуживанию кредита, эти деньги взимались банками как часть платежей по обслуживанию кредита, что вызвало жалобы заемщиков на их необоснованность.

По оценке финансового консультанта и сооснователя юридического сервиса Аntidolg.kz Ботагоз Жумановой, в судах Казахстана в 2018 году рассматривалось около 150 тысяч исков.

"И если в среднем подсчитать сумму возвращенных комиссий (допустим 100 тысяч тенге), то мы получим бешеные объемы денег, которые банки должны вернуть своим клиентам. И это только начало. Проблема в том, что банки за последние пять лет записали эти доходы в прибыль, заплатили налоги, сделали аудит финансовой отчетности у большой четверки, делали свои резервы по требованию Нацбанка, а часть банков выплатили дивиденды акционерам. В общем, возврат комиссий - это мина, которая может сделать серьезный удар по банковскому сектору. И это наказание за неэтичное поведение финансистов, которые хотели заработать больше, паковали финансовые продукты и услуги не совсем добросовестным образом", - считает Жуманова.