Биртанов: На одного участкового врача в Казахстане приходится почти две тысячи человек

В Казахстане на одного участкового врача приходится в среднем почти две тысячи человек, тогда как республиканский показатель составляет 1700 пациентов. Об этом со ссылкой на выступление министра здравоохранения Елжана Биртанова сообщает informburo.kz.

Фото Tengrinews.kz

"Дефицит врачей первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) составляет более 1044 вакансий. Во многих регионах врачи практически работают на два участка. Количество прикреплённого населения на одного врача составляет более 1989 человек, что превышает государственный норматив в 1700 человек", – сказал министр здравоохранения на заседании Правительства.

Самые высокие нагрузки на врачей общей практики зафиксированы в Костанайской (2610), Западно-Казахстанской (2598) и Карагандинской (2555) областях.

Минздрав планирует решить проблему, снизив количество зарегистрированных участков на каждую поликлинику с 20 до 10. Для этого необходимо дополнительно 1157 врачей. Дефицит планируют устранить за счёт выпускников медвузов.

"В 2019 году казахстанские вузы выпустят более 5000 врачей, 1515 из которых обучаются на врачей общей практики. Это полностью покроет дефицит кадров. С этого года предусмотрена обязательная трёхлетняя отработка выпускниками в государственных организациях здравоохранения", – напомнил министр.

По его словам, средняя зарплата медсестры с 1 июня увеличится до 100 тысяч тенге. 30-процентное повышение зарплаты в первую очередь коснётся санитарок, медсестёр по уходу и рабочего персонала.

"Мы смотрим, сколько "на выходе" им начисляется зарплата на ставку с учётом стажа, и на это добавляется 30-процентная надбавка. Например, если санитарка получала 50 тысяч тенге, теперь она будет получать около 65 тысяч тенге. Средняя зарплата медсестры около 75 тысяч тенге, она будет получать 99-100 тысяч тенге в среднем. Также мы включили некоторые категории врачей. Это такие сферы, где ограниченная возможность оказания платных услуг и доплат (поликлиники, скорая помощь, материнство и детство), и такие социально значимые заболевания, как туберкулёз, – там тоже предусмотрено повышение зарплаты на 30%", – сообщил Елжан Биртанов.

В других организациях при оптимизации затрат Минздрав рекомендует направить экономию на 30-процентное повышение зарплат другим медицинским работникам.

"Это будет условие контракта Фонда медицинского страхования с поставщиками медицинских услуг вне зависимости от форм собственности", – подчеркнул глава министерства.