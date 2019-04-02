В департаменте полиции прокомментировали ДТП с участием полицейского автомобиля в Костанае
Авария произошла примерно в 21.30 на пересечении улицы Тауелсиздик и проспекта Абая. По сообщению очевидцев, столкнулись полицейский автомобиль марки SsangYong и ВАЗ-2115. По сообщению очевидцев, "пятнашка" двигалась по Абая в сторону КЖБИ, а полицейская машина - по Тауелсиздик в сторону моста.
Водитель и пассажир ВАЗа получили травмы и были доставлены в больницу. На видео, снятом нашими пользователями, видно, что со спецмашины сразу после аварии были сняты номера.
- По данному факту в отношении водителя автомашины SsangYong составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК, - прокомментировали ДТП в пресс-службе департамента полиции сегодня утром. - Установлено, что 26-летний водитель, следуя на заявку и проезжая на запрещающий красный сигнал светофора с проблесковыми маячками, не убедился в безопасности дорожного движения, допустил столкновение автомашиной ВАЗ 2115.
Также в отношении 26-летнего водителя начато служебное расследование.
По данным "НГ", водитель ВАЗа госпитализирован. Пассажир с ушибами также был доставлен в городскую больницу, но от госпитализации отказался.
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Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, А фото, уже - присыпанной свалки, будут... :lol: ;-)
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
yudjin: На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK: Сокодвижение уже неделю как началось. На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го...
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов. Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщал еще в ноябре....