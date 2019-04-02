В департаменте полиции прокомментировали ДТП с участием полицейского автомобиля в Костанае

Авария произошла примерно в 21.30 на пересечении улицы Тауелсиздик и проспекта Абая. По сообщению очевидцев, столкнулись полицейский автомобиль марки SsangYong и ВАЗ-2115. По сообщению очевидцев, "пятнашка" двигалась по Абая в сторону КЖБИ, а полицейская машина - по Тауелсиздик в сторону моста.

Водитель и пассажир ВАЗа получили травмы и были доставлены в больницу. На видео, снятом нашими пользователями, видно, что со спецмашины сразу после аварии были сняты номера.

- По данному факту в отношении водителя автомашины SsangYong составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК, - прокомментировали ДТП в пресс-службе департамента полиции сегодня утром. - Установлено, что 26-летний водитель, следуя на заявку и проезжая на запрещающий красный сигнал светофора с проблесковыми маячками, не убедился в безопасности дорожного движения, допустил столкновение автомашиной ВАЗ 2115.

Также в отношении 26-летнего водителя начато служебное расследование.

По данным "НГ", водитель ВАЗа госпитализирован. Пассажир с ушибами также был доставлен в городскую больницу, но от госпитализации отказался.