"НГ" предлагает читателям определить, какие из опубликованных 1 апреля новостей относятся к первоапрельским шуткам

Естественно, всемирный день смеха мы обойти стороной не могли. И поэтому, по многолетней традиции, в сегодняшней новостийной ленте среди реальных новостей попадаются, так сказать, фантазийные.

Иллюстративное фото edumsko.ru

Сколько их, о чем они и какой именно факт в каждой такой новости является первоапрельской шуткой, а что в них - сущая правда, мы просим опередлить вас, дорогие наши читатели. Не спешите - ваши ответы в комментариях под этой новостью на сайте и в пабликах "Нашей Газеты" мы будем ждать к утру 2 апреля. Тогда же и подведем итоги конкурса. Победитель получит фирменный календарь газеты, блок для записей и ручку.

Смейтесь чаще, господа!