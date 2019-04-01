"НГ" предлагает читателям определить, какие из опубликованных 1 апреля новостей относятся к первоапрельским шуткам
Естественно, всемирный день смеха мы обойти стороной не могли. И поэтому, по многолетней традиции, в сегодняшней новостийной ленте среди реальных новостей попадаются, так сказать, фантазийные.
Иллюстративное фото edumsko.ru
Сколько их, о чем они и какой именно факт в каждой такой новости является первоапрельской шуткой, а что в них - сущая правда, мы просим опередлить вас, дорогие наши читатели. Не спешите - ваши ответы в комментариях под этой новостью на сайте и в пабликах "Нашей Газеты" мы будем ждать к утру 2 апреля. Тогда же и подведем итоги конкурса. Победитель получит фирменный календарь газеты, блок для записей и ручку.
Смейтесь чаще, господа!
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Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой. А что касается постов Серого, то лично я в них никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу. Но тебе же видней))
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon: Не понимаю vofkakst: Будут заниматься чем угодно, Ну вот. Минимум двое попались.
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города... Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang: Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра. С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol: