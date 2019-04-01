Западную часть Костанайской области осмотрела с воздуха противопаводковая комиссия
Для оценки паводковой ситуации областная комиссия с воздуха промониторила территории Рудного и Лисаковска, а также Тарановского, Денисовского, Житикаринского и Камыстинского районов.
В состав комиссии вошли начальник ДЧС Костанайской области Какимов Т.Б., директор областного филиала РГП «Казводхоз» Абдикамитов Д.Б., директор филиала РГП «Казгидромет» Кузмина Л.В., ответственные работники государственных органов.
"В ходе облета было установлено, что в бассейнах реки Тобол и притоков Каратомарского и Верхне–Тобольского водохранилищ снега нет, притока воды с территории Костанайской области не ожидается, со стороны Российской федерации притоки рек Берсуат и Синташты маловодны, - сообщила сегодня, 1 апреля, пресс-служба ДЧС Костанайской области. - Реки Тобол, Аят, Камыстыаят, Желкуар под ледовым покровом, местами отмечаются промоины и закраины. Подъема уровня воды на данных реках не наблюдается. Верховья реки Тобол в районе гидропоста Аккарга сухие, маловодны. На полях снега нет. Русла реки под ледовым покрытием, притоков воды не наблюдается".
Кроме того, как сообщила пресс-служба ДЧС, 29 марта в Наурзумском районе, возле населенных пунктов Дамды (на реке Дамды) и Шолаксай (на дамбе Дамба № 10), для предотвращения ледовых заторов проводились взрывные работы.
Фото представлены пресс-службой ДЧС Костанайской области
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