Обнародованы результаты проб после аварии на месторождении «Каламкас»

По данным министерства энергетики Казахстана, произведены анализ воздуха и почвы в районе месторождения "Каламкас", где в результате аварии несколько дней продолжался пожар, передает Радио "Азаттык".

Пожар на месторождении "Каламкас" в Мангистауской области

Как сообщает ведомство, на месте аварии в воздухе содержание оксида углерода и сажи в пять раз превышает предельно допустимую концентрацию, метана - в 50 раз. В ведомстве такие результаты объясняют "выделением газа в результате аварии и его возгоранием".

Между тем, согласно заявлению Минэнерго, замеры на границе санитарно-защитной зоны месторождения (СЗЗ – 1 км) не установили "высокие концентрации и превышение загрязняющих веществ" в воздухе.

Пробы воды на месте аварии показали "высокое содержание соли сульфатов, хлоридов, азотной группы и нефтепродуктов".

Также ведомство настаивает, что сброса нефти в районе аварии не было, попадание загрязненной воды в море "исключено", а мониторинг качества морских вод в районе полуострова Бузачи "не обнаружил превышений ПДК загрязняющих веществ".

В сообщении министерства говорится, что размер ущерба все еще устанавливается, а по итогам проверки к компании «Мангистаумунайгаз», которая ведет разработку месторождения, и подрядчику - буровой компании «СиБу» - "будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".

13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас произошел выброс газоводяной смеси. Согласно сообщению пресс-службы «КазМунайГаза», 13 марта в процессе строительства скважины на «осложненном участке месторождения» произошло «газоводопроявление техногенного характера». Его причиной в компании называют скопление техногенного газа. В заявлении говорилось, что с 13 по 24 марта специалисты проводили работы по «промывке скважины» и ремонтно-изоляционные работы.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана утром 25 марта сообщил, что на нефтяном месторождении Каламкас компании «Мангистаумунайгаз» в одной из скважин произошло «открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров». Жертв и пострадавших нет, заявили в комитете.

24 марта власти объявили о начале расследования обстоятельств аварии на нефтяном месторождении Каламкас. О том, что пожар потушен, было объявлено 28 марта.

Видео пожара, опубликованное 25 марта местным изданием Lada.kz:



