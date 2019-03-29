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на котором я 27 марта утром ехала Источник:www.ng.kz А голос за кадром вроде мужской.
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Гога
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29.03.19 14:26
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29.03.19 14:25
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Call-центр по вопросам адресной социальной помощи открыли в Казахстане

29 марта 2019, 08:41 |  Государство

Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру 111, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото mallatex.com.mx

Министерство труда и социальной защиты населения РК открыло горячую линию для получателей адресной социальной помощи. Линию запустили на базе единого контакт-центра "Экстренная служба 111", сообщили в ведомстве.

По бесплатному номеру 111 можно получить справочную информацию, консультации специалистов и ответы на вопросы, касающиеся назначения адресной социальной помощи, предоставления иных видов льгот и пособий.

Министерство напоминает, что адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. Например, если заявитель подал документы в уполномоченный орган 20 апреля, то и выплату он получит в полном объёме за весь месяц.

Минтруда также опубликовало у себя на сайте ответы на часто задаваемые вопросы об адресной социальной помощи.

Дополнительные номера региональных управлений координации занятости и социальных программ опубликованы здесь.
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