Call-центр по вопросам адресной социальной помощи открыли в Казахстане
Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру 111, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото mallatex.com.mx
Министерство труда и социальной защиты населения РК открыло горячую линию для получателей адресной социальной помощи. Линию запустили на базе единого контакт-центра "Экстренная служба 111", сообщили в ведомстве.
По бесплатному номеру 111 можно получить справочную информацию, консультации специалистов и ответы на вопросы, касающиеся назначения адресной социальной помощи, предоставления иных видов льгот и пособий.
Министерство напоминает, что адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. Например, если заявитель подал документы в уполномоченный орган 20 апреля, то и выплату он получит в полном объёме за весь месяц.
Минтруда также опубликовало у себя на сайте ответы на часто задаваемые вопросы об адресной социальной помощи.
Дополнительные номера региональных управлений координации занятости и социальных программ опубликованы здесь.
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