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elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
Да и кстати, если 5-ть лет назад квартира в Аркалыке была, а может и сегодня остаётся, в её собственности. То тоже как то этот вопрос урегулировать можно?
28.03.19 21:10
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
НГ молодцы, спасибо вам, что держите дело на контроле. А как насчёт наказания сына, с которым она проживала, за причинение вреда здоровью, а проще избиения, привлечь? не пробовали? А следовало бы....
28.03.19 21:05
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
maxsaf: Опыт, мудрость и понимание чего либо, приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. :lol:
28.03.19 20:46
maxsaf
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
А что думает мурзилка по этому поводу? Мурзилка: Ну а кто вам еще нужен? Как говорится, помоги себе сам!
28.03.19 20:38
таноми52
«Должен продолжить спасать людей»
Аппетит приходит во время еды: начинал со скромных 180 тыс. на двоих, понравилось...
28.03.19 20:15
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Сенатор Ким о ДТП с автобусами: Нужно усилить ответственность за технические и медицинские осмотры

28 марта 2019, 16:16 |  Общество

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобусов в столице находятся в тяжёлом состоянии, передает Informburo.kz.

Фото Турара Канзагапова

Депутат Сената Парламента РК Георгий Ким обратился с запросом к премьер-министру Аскару Мамину об усилении контроля и ответственности предпринимателей, проводящих технический и медицинский осмотры, сообщает пресс-служба Сената.

Поводом для обращения стало крупное ДТП с автобусами, которое произошло 26 марта в Нур-Султане.

По законодательству, безопасность пассажирских перевозок обеспечивается техническим осмотром автотранспорта и медицинским осмотром водителя. За технический осмотр отвечают юридические лица или индивидуальные предприниматели, включённые в реестр операторов. Медицинский осмотр производят медицинские работники, нанятые так же юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, отметил в депутатском запросе Георгий Ким.

"Учитывая, что пассажирские перевозки связаны с большим количеством людей и требуют повышенной безопасности, полагаю необходимым рассмотреть вопрос усиления контроля и ответственности за деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технические и медицинские осмотры", – говорится в запросе депутата.

В ДТП с автобусами пострадали 35 человек, 2 человека погибли, 23 – госпитализированы и 17 человек получили различные ушибы. По последним данным, в городской многопрофильной больнице №2 остаются 13 пациентов, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Четверо пациентов находятся в тяжёлом состоянии (в отделении реанимации), девять – в состоянии средней степени тяжести. В городской больнице №1 находится одна пострадавшая в состоянии средней степени тяжести.
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