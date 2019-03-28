Сенатор Ким о ДТП с автобусами: Нужно усилить ответственность за технические и медицинские осмотры

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобусов в столице находятся в тяжёлом состоянии, передает Informburo.kz.

Фото Турара Канзагапова

Депутат Сената Парламента РК Георгий Ким обратился с запросом к премьер-министру Аскару Мамину об усилении контроля и ответственности предпринимателей, проводящих технический и медицинский осмотры, сообщает пресс-служба Сената.

Поводом для обращения стало крупное ДТП с автобусами, которое произошло 26 марта в Нур-Султане.

По законодательству, безопасность пассажирских перевозок обеспечивается техническим осмотром автотранспорта и медицинским осмотром водителя. За технический осмотр отвечают юридические лица или индивидуальные предприниматели, включённые в реестр операторов. Медицинский осмотр производят медицинские работники, нанятые так же юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, отметил в депутатском запросе Георгий Ким.

"Учитывая, что пассажирские перевозки связаны с большим количеством людей и требуют повышенной безопасности, полагаю необходимым рассмотреть вопрос усиления контроля и ответственности за деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технические и медицинские осмотры", – говорится в запросе депутата.

В ДТП с автобусами пострадали 35 человек, 2 человека погибли, 23 – госпитализированы и 17 человек получили различные ушибы. По последним данным, в городской многопрофильной больнице №2 остаются 13 пациентов, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Четверо пациентов находятся в тяжёлом состоянии (в отделении реанимации), девять – в состоянии средней степени тяжести. В городской больнице №1 находится одна пострадавшая в состоянии средней степени тяжести.