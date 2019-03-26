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Медный
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
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drakon
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Маркс
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drakon
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ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу

26 марта 2019, 11:37 |  Происшествия

25 пострадавших доставлены в городскую больницу после ДТП с участием автобусов на пересечении улицы Улы Дала с проспектом Кабанбай батыра в Нур-Султане. Об этом рассказала пресс-секретарь акима столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Авария произошла в 9.14 утра с участием трех автобусов, двух легковых и машины скорой помощи. Сейчас до 10.40 из автобусов вытащили всех пассажиров. Пострадавших отвезли в городскую больницу № 2. По предварительным данным, 25 пострадавших, не считая двух погибших. Из 25-ти пострадавших, более половины в тяжелом состоянии. Около 30 врачей оказывают им помощь", - сообщила пресс-секретарь акима Эльвира Жургенбаева.

Аким столицы Бахыт Султанов находится на месте.

"Он лично дал поручения незамедлительно оказать первую медицинскую помощь, сообщить всем родным. И начать помогать семьям погибших. Оказывать психологическую помощь. Вся необходимая помощь со стороны акимата будет оказана", - также отметила Жургенбаева.

Автобус пригородного маршрута № 303 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. Были задеты автобус № 53 и машина скорой помощи.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, в результате ДТП скончались два человека - водитель автобуса и пассажир. На месте работают полицейские, медики скорой помощи оказывают помощь пострадавшим.

Очевидец рассказал подробности о ДТП с автобусами в Нур-Султане.

"Я ехал на своей машине посередине полосы. Примерно в 9.30 ехали в сторону города со стороны Назарбаев Университета. Остановились на красный. В это время с правой стороны от меня раздался такой сильный удар, громкий. Как только вышли из машины, увидели, что это автобус на скорости врезался. Много пострадавших", - рассказал житель города Бахытжан Сарсенов.

Он рассказал, что в первые минуты все водители вышли из машин и стали помогать пострадавшим.

"Скорая быстро прибыла. Минуты за четыре приехали, забрали всех пострадавших. За это им спасибо большое", - добавил он.

Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

"Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", повлекшее смерть двух и более лиц. Назначаются все необходимые экспертизы: техническая, судебно-медицинская. Полицейские выясняют все обстоятельства данного происшествия", - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.
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Комментарии к новости
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§ Мурзилка
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 26.03.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть... у водятла автобуса весеннее обострение что ли случилось, на ровном месте такое сделать.
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§ alex_60
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
об этом он и не подумал.
а ведь Марусич его предупреждал.
Нурсултан в канализации...

[Исправлено: alex_60, 26.03.2019 - 11:51]
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§ dandiv
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.03.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ arman_kst
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.03.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана - новые автобусы, нормальные зарплаты 250 тысяч тенге, безналичная оплата, есть кондуктор/проверяющие.
Костанай - старые автобусы, зарплата 100 тысяч тенге, оплата налом, нет кондукторов.
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§ JereK
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 26.03.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он лично дал поручения незамедлительно оказать первую медицинскую помощь, сообщить всем родным. И начать помогать семьям погибших. Оказывать психологическую помощь.


То есть без "лично данного поручения" аж целого столичного акима помощь бы не оказывали и родным не сообщали?

Цитата:
Мурзилка:
Жесть... у водятла автобуса весеннее обострение что ли случилось, на ровном месте такое сделать.


Могу предположить что ему плохо стало и он отключился во время движения.
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* drakon
ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15952
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.03.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
То есть без "лично данного поручения" аж целого столичного акима

Конечно, без Акимов - никак. Наверное и в Скорую,
полицию, никто не звонил. Приехал - разрулил.
Тяжело стало Акимам - работать. Всё - лично... :-o
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* Медный
Re: ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2639
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.03.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
То есть без "лично данного поручения" аж целого столичного акима помощь бы не оказывали и родным не сообщали?

:-x аналогичные мысли возникли. Чего это они? не уж то теперь всё делается только с дозволения? :-o
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