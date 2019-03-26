ДТП в Нур-Султане: 25 пострадавших доставили в больницу

25 пострадавших доставлены в городскую больницу после ДТП с участием автобусов на пересечении улицы Улы Дала с проспектом Кабанбай батыра в Нур-Султане. Об этом рассказала пресс-секретарь акима столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Авария произошла в 9.14 утра с участием трех автобусов, двух легковых и машины скорой помощи. Сейчас до 10.40 из автобусов вытащили всех пассажиров. Пострадавших отвезли в городскую больницу № 2. По предварительным данным, 25 пострадавших, не считая двух погибших. Из 25-ти пострадавших, более половины в тяжелом состоянии. Около 30 врачей оказывают им помощь", - сообщила пресс-секретарь акима Эльвира Жургенбаева.

Аким столицы Бахыт Султанов находится на месте.

"Он лично дал поручения незамедлительно оказать первую медицинскую помощь, сообщить всем родным. И начать помогать семьям погибших. Оказывать психологическую помощь. Вся необходимая помощь со стороны акимата будет оказана", - также отметила Жургенбаева.

Автобус пригородного маршрута № 303 допустил столкновение с автобусом маршрута № 12. Были задеты автобус № 53 и машина скорой помощи.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, в результате ДТП скончались два человека - водитель автобуса и пассажир. На месте работают полицейские, медики скорой помощи оказывают помощь пострадавшим.

Очевидец рассказал подробности о ДТП с автобусами в Нур-Султане.

"Я ехал на своей машине посередине полосы. Примерно в 9.30 ехали в сторону города со стороны Назарбаев Университета. Остановились на красный. В это время с правой стороны от меня раздался такой сильный удар, громкий. Как только вышли из машины, увидели, что это автобус на скорости врезался. Много пострадавших", - рассказал житель города Бахытжан Сарсенов.

Он рассказал, что в первые минуты все водители вышли из машин и стали помогать пострадавшим.

"Скорая быстро прибыла. Минуты за четыре приехали, забрали всех пострадавших. За это им спасибо большое", - добавил он.

Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

"Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", повлекшее смерть двух и более лиц. Назначаются все необходимые экспертизы: техническая, судебно-медицинская. Полицейские выясняют все обстоятельства данного происшествия", - сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.