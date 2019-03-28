Депутаты предложили принять отдельный новый закон о защите сайгаков

В настоящее время закон по защите животных устарел.

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Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Южно-Казахстанской области Алимжан Куртаев обратился с депутатским запросом о преступлениях браконьеров против сайгаков, передает Zakon.kz.

Он отметил, что сайгачьи рога применяются как лекарственный препарат.

- Сейчас убивают сайгаков и продают сайгачьи рога в Китай. В настоящее время закон по защите животных устарел. У нас очень мало возможностей для того, чтобы предотвратить браконьерские деяния. Сейчас наши браконьеры очень хорошо оснащены и вооружены. Инспекторы не имеют полной возможности для того, чтобы в полной мере бороться с браконьерами. У нас очень процветает преступление, которое называется мафия, - сказал Куртаев.

Депутат напомнил о гибели Ерлана Нургалиева от рук браконьеров.

- Первый Президент Казахстана посмертно наградил храброго сотрудника орденом "Барыс" второй степени. Правоохранительные органы должны обеспечить открытое и добросовестное расследование данного дела. Мы сейчас наблюдаем, что браконьеры уже поставили дело сбора рогов и сбыта этих рогов за рубеж. Сейчас, вы знаете, в Карагандинской области задержаны сотрудники правоохранительных органов, у которых обнаружили 30 голов, застреленных сайгаков, и таких преступлений много. Все эти преступления мы должны прекратить, - уточнил Куртаев.

По его словам, на сегодняшний день раскрытие и расследование таких преступлений не доводится до конца. Они либо приостанавливаются за неимением доказательной базы, либо не доводятся.

- Но также у наших правоохранительных органов нет права конфискации транспорта и всего оружия браконьеров и это создает опасность. Мы должны своевременно поставить преграду для таких деяний браконьеров для этого нужно решить следующие вопросы. Нам необходимо принять отдельный новый закон о защите сайгаков. Также мы должны принять норму о наказании лиц, которые угрожают жизни людей, которые нарушают природную среду, флору и фауну нашей страны. Мы должны принять новую статью, которая будет наказывать сотрудников правоохранительных органов, которые покрывают преступные деяния лиц, которые наносят большой урон природе, в том числе, которые прикрывают отстрел сайгаков, - сказал он.

Также депутат отметил, что встречаются случаи, когда браконьеры делятся с сотрудниками правоохранительных органов своей добычей и эту ситуацию мы должны предотвратить.

- Нам необходимо создать парк защиты животных. Мы должны создать зоологический парк, где бы мы сосредоточили всех сайгаков. Такой парк может быть создан в окрестностях Кургальжино. Также нам необходимо создать новое охотзоологическое учреждение, которое будет работать на благо защиты нашей флоры и фауны. Нам необходимо рассмотреть возврат о полной конфискации транспорта и всего оружия браконьеров, - заключил депутат Куртаев.