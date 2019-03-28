Форум
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
Да и кстати, если 5-ть лет назад квартира в Аркалыке была, а может и сегодня остаётся, в её собственности. То тоже как то этот вопрос урегулировать можно?
28.03.19 21:10
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
НГ молодцы, спасибо вам, что держите дело на контроле. А как насчёт наказания сына, с которым она проживала, за причинение вреда здоровью, а проще избиения, привлечь? не пробовали? А следовало бы....
28.03.19 21:05
elektron
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
maxsaf: Опыт, мудрость и понимание чего либо, приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. :lol:
28.03.19 20:46
maxsaf
Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
А что думает мурзилка по этому поводу? Мурзилка: Ну а кто вам еще нужен? Как говорится, помоги себе сам!
28.03.19 20:38
таноми52
«Должен продолжить спасать людей»
Аппетит приходит во время еды: начинал со скромных 180 тыс. на двоих, понравилось...
28.03.19 20:15
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Депутаты предложили принять отдельный новый закон о защите сайгаков

28 марта 2019, 15:39 |  Государство

В настоящее время закон по защите животных устарел.

Фото: ohota.guru

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Южно-Казахстанской области Алимжан Куртаев обратился с депутатским запросом о преступлениях браконьеров против сайгаков, передает Zakon.kz.

Он отметил, что сайгачьи рога применяются как лекарственный препарат.

- Сейчас убивают сайгаков и продают сайгачьи рога в Китай. В настоящее время закон по защите животных устарел. У нас очень мало возможностей для того, чтобы предотвратить браконьерские деяния. Сейчас наши браконьеры очень хорошо оснащены и вооружены. Инспекторы не имеют полной возможности для того, чтобы в полной мере бороться с браконьерами. У нас очень процветает преступление, которое называется мафия, - сказал Куртаев.

Депутат напомнил о гибели Ерлана Нургалиева от рук браконьеров.

- Первый Президент Казахстана посмертно наградил храброго сотрудника орденом "Барыс" второй степени. Правоохранительные органы должны обеспечить открытое и добросовестное расследование данного дела. Мы сейчас наблюдаем, что браконьеры уже поставили дело сбора рогов и сбыта этих рогов за рубеж. Сейчас, вы знаете, в Карагандинской области задержаны сотрудники правоохранительных органов, у которых обнаружили 30 голов, застреленных сайгаков, и таких преступлений много. Все эти преступления мы должны прекратить, - уточнил Куртаев.

По его словам, на сегодняшний день раскрытие и расследование таких преступлений не доводится до конца. Они либо приостанавливаются за неимением доказательной базы, либо не доводятся.

- Но также у наших правоохранительных органов нет права конфискации транспорта и всего оружия браконьеров и это создает опасность. Мы должны своевременно поставить преграду для таких деяний браконьеров для этого нужно решить следующие вопросы. Нам необходимо принять отдельный новый закон о защите сайгаков. Также мы должны принять норму о наказании лиц, которые угрожают жизни людей, которые нарушают природную среду, флору и фауну нашей страны. Мы должны принять новую статью, которая будет наказывать сотрудников правоохранительных органов, которые покрывают преступные деяния лиц, которые наносят большой урон природе, в том числе, которые прикрывают отстрел сайгаков, - сказал он.

Также депутат отметил, что встречаются случаи, когда браконьеры делятся с сотрудниками правоохранительных органов своей добычей и эту ситуацию мы должны предотвратить.

- Нам необходимо создать парк защиты животных. Мы должны создать зоологический парк, где бы мы сосредоточили всех сайгаков. Такой парк может быть создан в окрестностях Кургальжино. Также нам необходимо создать новое охотзоологическое учреждение, которое будет работать на благо защиты нашей флоры и фауны. Нам необходимо рассмотреть возврат о полной конфискации транспорта и всего оружия браконьеров, - заключил депутат Куртаев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.03.19 21:23 Приставка "Нур" к фамилиям казахстанцев. В министерстве объяснили, почему это фейк
28.03.19 20:13 Брошенную детьми мать-героиню попытаются определить в дом-интернат для престарелых
28.03.19 16:26 Публикацию о письме водителей автобусов акиму области прокомментировали в акимате Костаная
28.03.19 16:16 Сенатор Ким о ДТП с автобусами: Нужно усилить ответственность за технические и медицинские осмотры
28.03.19 13:40 Призером чемпионата Азии по греко-римской борьбе стал костанаец
28.03.19 11:54 Костанайский легкоатлет завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд
28.03.19 11:21 "Расплакалась, но взяла себя в руки". Как раненый медик помогала пострадавшим в ДТП в столице
28.03.19 09:49 Вопрос об улице Назарбаева в Костанае будут решать по закону
28.03.19 08:52 Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
27.03.19 17:11 Конец марта в Костанайской области: по ночам еще морозец, днем устойчивый «плюс»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 241
Пользователей: 0
Всего: 241

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх