Токаев поручил ускорить выделение квартир многодетным

Арендные квартиры начнут выделять социально уязвимым казахстанцам с мая. Такое поручение было дано Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на совещании с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Курмангали, передает Tengrinews.kz.

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"В ходе совещания в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство. В частности, Президент поручил акимам ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан и начать данный процесс уже с мая текущего года", - сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, Токаев отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения.

Берик Курмангали также сообщил, что в ходе совещания в Акорде Токаев отметил важность налаживания эффективной связи между госаппаратом и обществом.

"Была отмечена необходимость проведения эффективной разъяснительной работы со стороны государственных органов путем использования современных каналов коммуникаций. Президент также подчеркнул, что акимы регионов должны на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты", - написал Берик Курмангали.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев поручил построить более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных.