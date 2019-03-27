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alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
нам то да.
27.03.19 19:14
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Человек кому разрешено говорить правду. Нам то, не разрешено... :lol:
27.03.19 18:45
drakon
И такие водители просят акима области о помощи?
Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной, А что, в Костанае можно ездить, с неполадками в машине? Например с неработающим тормозом... :lol: Народное мнение: видя, что...
27.03.19 18:38
Алиса
И такие водители просят акима области о помощи?
а в Народное мнение: а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он... а может у него диарея и он торопится доехать до "пункта назначения" побыстрее... ОН участник движения ,...
27.03.19 18:37
Народное мнение
И такие водители просят акима области о помощи?
ЭТО ПРОСТО УЖАААС. Вот это он нарушил. Сразу на вотсап, а возможно у него какие-то не поладки с машиной,и он видя, что пешеходов нету предворительно трогается, что бы не задерживать других.
27.03.19 18:23
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Токаев поручил ускорить выделение квартир многодетным

27 марта 2019, 13:12 |  Государство

Арендные квартиры начнут выделять социально уязвимым казахстанцам с мая. Такое поручение было дано Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на совещании с акимами Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Курмангали, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"В ходе совещания в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство. В частности, Президент поручил акимам ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан и начать данный процесс уже с мая текущего года", - сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, Токаев отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения.

Берик Курмангали также сообщил, что в ходе совещания в Акорде Токаев отметил важность налаживания эффективной связи между госаппаратом и обществом.

"Была отмечена необходимость проведения эффективной разъяснительной работы со стороны государственных органов путем использования современных каналов коммуникаций. Президент также подчеркнул, что акимы регионов должны на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты", - написал Берик Курмангали.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев поручил построить более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных.
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