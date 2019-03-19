Погода перед Наурызом: по ночам - зима, днем - весна

В ближайшие два дня, 19-20 марта, антициклон, воцарившийся в атмосфере над территорией Костанайской области, определит ясную погоду без осадков.

Фото Ксении РЕБИК



- Минусовые температуры еще будут держаться по ночам, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - На большей части территории области показания термометров будут держаться в пределах 7-12 градусов ниже нулевой отметки. Местами мороз может достигнуть -15 °С. А вот дни будут уже весенними: прогнозируем от нуля до 5 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, ветер будет восточным, скорость его составит 9-14 м/с.