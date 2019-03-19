Два медучреждения вошли в состав Костанайской областной больницы

Перинатальный центр и кожно-венерологический диспансер больше не являются отдельными медучреждениями. Они преобразованы в подразделения Костанайской областной многопрофильной больницы.

Фото ksph.kz

В связи с реорганизацией пациентам этих больниц не следует ожидать каких-либо неприятных сюрпризов, отмечают в пресс-службе управления здравоохранения области. Количество коек в медучреждениях не сократилось. Изменения коснулись лишь административного аппарата.

Руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник и главный врач областной больницы Юрий Моисеев встретились с коллективами перинатального центра и кожно-венерологического диспансера и сообщили о кадровых изменениях.



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«Планируется построить два теплых перехода от перинатального центра в областную больницу. Сделаем так, чтобы вам работалось лучше, чем вчера, речь идет и об увеличении заработной платы. Об этом сказал Президент», — отметил главный врач Костанайской областной многопрофильной больницы Юрий Моисеев. Источник: http://alau.kz/tatjana-bulgacevich-bolshe-ne-vozglavljaet-kostanajskij-perinatalnyj-centr/ Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.«Планируется построить два теплых перехода от перинатального центра в областную больницу. Сделаем так, чтобы вам работалось лучше, чем вчера, речь идет и об увеличении заработной платы. Об этом сказал Президент», — отметил главный врач Костанайской областной многопрофильной больницы Юрий Моисеев.

Татьяна Булгацевич больше не возглавляет перинатальный центр, она возглавила профсоюз медработников "Сенiм".

Татьяна Булгацевич /Фото из архива "НГ"

Иван Янцен - советник по критическим случаям в акушерстве и гинекологии.

Иван Янцен /Фото из архива "НГ"

Борис Аутенов - заместитель главного врача областной многопрофильной больницы по акушерству и гинекологии.

Борис Аутенов

Гульнара Бекбосынова - заместитель главного врача по неонатологии.

Гульнара Бекбосынова

В планах - строительство двух теплых переходов от перинатального центра до корпусов областной больницы.