Форум
elektron
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
19.03.19 02:01
maxsaf
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Змея Подколодная: Государство плодит иждивенцев. Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
18.03.19 23:27
Змея Подколодная
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги....
18.03.19 23:05
yudjin
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с...
18.03.19 23:02
maxsaf
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец: Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)
18.03.19 22:58
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Два медучреждения вошли в состав Костанайской областной больницы

18 марта 2019, 13:16 |  Государство

Перинатальный центр и кожно-венерологический диспансер больше не являются отдельными медучреждениями. Они преобразованы в  подразделения Костанайской областной многопрофильной больницы.

Фото ksph.kz

В связи с реорганизацией пациентам этих  больниц не следует ожидать каких-либо неприятных сюрпризов, отмечают в пресс-службе управления здравоохранения области. Количество коек в медучреждениях не сократилось. Изменения коснулись лишь административного аппарата.

Руководитель управления  здравоохранения Вячеслав Дудник и главный врач областной больницы Юрий Моисеев встретились с коллективами перинатального центра и кожно-венерологического диспансера и сообщили о кадровых  изменениях.

Источник: http://alau.kz/tatjana-bulgacevich-bolshe-ne-vozglavljaet-kostanajskij-perinatalnyj-centr/
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.

«Планируется построить два теплых перехода от перинатального центра в областную больницу. Сделаем так, чтобы вам работалось лучше, чем вчера, речь идет и об увеличении заработной платы. Об этом сказал Президент», — отметил главный врач Костанайской областной многопрофильной больницы Юрий Моисеев.

Татьяна Булгацевич больше не возглавляет перинатальный центр, она возглавила профсоюз медработников "Сенiм".

Татьяна Булгацевич /Фото из архива "НГ"

Иван Янцен - советник по критическим   случаям в акушерстве и гинекологии.

Иван Янцен /Фото из архива "НГ"

Борис Аутенов - заместитель  главного врача областной многопрофильной больницы по акушерству и гинекологии.

Борис Аутенов

Гульнара Бекбосынова - заместитель главного врача по неонатологии.

Гульнара Бекбосынова

В планах - строительство двух теплых переходов от перинатального центра до корпусов областной больницы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.03.19 16:56 Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
18.03.19 15:58 Глава Комитета по водным ресурсам арестован
18.03.19 15:52 Погода перед Наурызом: по ночам - зима, днем - весна
18.03.19 13:53 Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
18.03.19 12:54 Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором
18.03.19 12:26 Пять несанкционированных источников сброса обнаружили на реке Урал в Атырау
18.03.19 12:05 Перцевская школа была названа примером неэффективного расходования бюджетных денег
18.03.19 11:51 «Встал, отряхнулся и пошёл»: челябинец выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
17.03.19 18:39 Международный фестиваль танца «Наурыз собирает друзей» завершился в Костанае
17.03.19 14:09 Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 0
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх