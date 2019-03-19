Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором

Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Гизат Нурдаулетов / Фото nurotan.kz

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Кайрат Кожамжаров освобожден от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Гизат Нурдаулетов с июля 2017 года работал в должности первого заместителя генерального прокурора.

Родился в 1964 году. Место рождения: Алма-Атинская область, Джамбулский район, село Каракастек.

Работал в органах Государственного следственного комитета (1996-1997); органах Комитета национальной безопасности (1997-2007); начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области (2007-07.2017).

Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).