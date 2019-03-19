Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором
Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Кайрат Кожамжаров освобожден от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Гизат Нурдаулетов с июля 2017 года работал в должности первого заместителя генерального прокурора.
Родился в 1964 году. Место рождения: Алма-Атинская область, Джамбулский район, село Каракастек.
Работал в органах Государственного следственного комитета (1996-1997); органах Комитета национальной безопасности (1997-2007); начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области (2007-07.2017).
Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).
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