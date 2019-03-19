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elektron
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Стесняюсь спросить, а сколько Акимов вообще нужно? Аким города, Аким области есть, теперь вот узнаю Аким района есть. Сколько всего нового :lol: Может ещё Акимы микрорайонов где имеются?
19.03.19 02:01
maxsaf
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Змея Подколодная: Государство плодит иждивенцев. Ну скажите им, чтобы сразу специалистов рожали. :lol:
18.03.19 23:27
Змея Подколодная
Сапарбаев: Для многодетных матерей создадим отдельную очередь на жильё
Ну все, теперь конвеер заработает в полную мощь. Рожать будут каждый год, лет так с 15-ти наверно. Затем требовать квартиры и деньги. Кто то размножается, а кто то работает и платит налоги....
18.03.19 23:05
yudjin
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
дал поручение акимату Костанайского района в ближайшее время увеличить количество полей под парами, закупить достаточно минеральных удобрений, продолжать обновлять с/х технику и не затягивать с...
18.03.19 23:02
maxsaf
Акимом Костанайского района назначен Виктор Радченко
Затоболец: Переименуйте уже и не мучайтесь. Сколько можно терпеть ;-)
18.03.19 22:58
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Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором

18 марта 2019, 12:54 |  Государство

Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Гизат Нурдаулетов / Фото nurotan.kz

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Кайрат Кожамжаров освобожден от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Гизат Нурдаулетов с июля 2017 года работал в должности первого заместителя генерального прокурора.

Родился в 1964 году. Место рождения: Алма-Атинская область, Джамбулский район, село Каракастек.

Работал в органах Государственного следственного комитета (1996-1997); органах Комитета национальной безопасности (1997-2007); начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области (2007-07.2017).

Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).
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