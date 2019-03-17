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maxsaf
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Добринцофф: Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься. Ок, буду знать. Я думал, что обременение банк может поставить
17.03.19 20:12
сайлау курманов
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
Вроде навигатор должен быть у крутых тачек
17.03.19 20:01
Добринцофф
Спектакль с угоном авто разыграли двое костанайцев в Алматы
maxsaf: А как так можно заложить в ломбард что-то, и продолжать этим пользоваться? Авто так и закладываются,обременение только ставится,продать её нельзя,а так катаешься.
17.03.19 19:55
Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно Спасибо большое,работает :-)
17.03.19 19:49
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Доказательство: Кто сказал, что нельзя? Можно, правда не очень удобно. Когда выделяете текст мышкой - не отпуская кнопку мыши используйте комбинацию CTRL+C Как видите, работает
17.03.19 19:48
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Подтопление талыми водами на территории Костанайской области угрожает 39 населенным пунктам

Евгений ШИБАРШИН

15 марта 2019, 20:41 |  Общество

Об этом сегодня, 15 марта, на круглом столе, организованном областным филиалом КНПК, сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Костанайской области Руслан ОРЫНБЕКОВ.

После паводка 2017 года в регионе разработали Дорожную карту по устранению причин, вызвавших большой урон от талых вод. В результате принятых мер список населенных пунктов, которым потенциально угрожали талые воды, сократился с 96-ти до 39-ти.

- 8 населенных пунктов вообще убрали из этого списка, угрозу остальным минимизировали, - уточнил Орынбеков.

Особенностью паводковой ситуации 2019 года замначальника ДЧС назвал выпадение прошедшей зимой осадков больше среднегодовой нормы и раннее интенсивное таяние снега этой весной. Но заверил, что подразделения, призванные работать в чрезвычайных ситуациях, к паводку готовы. Такую оценку они получили после учений, проведенных 26-28 февраля.

Паводковые комиссии особое внимание обратили на обеспеченность специальными средствами и состояние гидротехнических сооружений. По оценке Орынбекова, они находятся в удовлетворительном состоянии. Основные водохранилища заполнены на 74%, имея достаточный запас для пополнения притока талых вод.

- На 100% наши водохранилища никогда не заполнялись, но нужно иметь в виду, что, сбрасывая воду, нужно еще оставить достаточное количество на лето, - пояснил Руслан Орынбеков.

Как сообщил второй секретарь обкома КНПК Владимир СКУРИДИН, представители «народных коммунистов» побывали в населенных пунктах Костанайского и Карасуского районов, где в прежние годы многие дома оказывались затопленными.

- Мы встречались с работниками поселковых акиматов, разговаривали с людьми и убедились, что там действительно многое сделано, чтобы беды прошлых паводков не повторились, - отметил он.

Претензии по поводу противопаводковых мероприятий участники круглого стола высказали на примере Костаная. Первый секретарь обкома КНПК Алпысбай АЛИМБАЕВ в качестве примера привел районы Костанай-2 и Колесных рядов, улицы Железнодорожную и Соколовскую.

Главный инспектор по профилактике терроризма, мобилизационным мероприятиям ЧС и гражданской защите акимата Костаная Ерлан АСАНОВ ответил, что о проблемных местах города в акимате знают. Сейчас из этих районов интенсивно вывозится снег.

- Но к нам очень часто звонят жильцы домом из частного сектора и возмущаются, почему акимат не вывозит снег из их дворов, - добавил он. И спросил: – Почему с частной территории снег должен вывозить акимат?

Руслан Орынбеков добавил, что с таким же отношением он лично столкнулся во время недавней поездке в Костанай–2.

- Когда жильцов штрафуют за беспорядок на их частной территории, они возмущаются, - отметил он. – Нам эти люди говорят, что это частная территория, поэтому такие штрафы – нарушение их прав. Как только речь заходит о том, чтобы они очистили снег с этой территории, сразу же слышим: это должен делать акимат.

Причиной «проблемных мест» замначальника ДЧС назвал отсутствие в Костанае ливневой канализации. Он посетовал, что при проектировании объектов в областном центре зачастую нет согласования службами по ЧС. И напомнил, что в случае подтопления нужно звонить на телефон 112.

- Этот телефон бесплатный. И так же бесплатно при необходимости наши службы откачают воду, которая будет заливать дом, - добавил Орынбеков. – Если создается угроза затопления и нужно принять какие-то меры, можно обратиться за помощью в городскую противопаводковую комиссию.

В целом подготовку к паводку участники круглого стола оценили положительно.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Подтопление талыми водами на территории Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.03.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жалко даже.
слабое звено.
обязательно будет.
точнее оно уже есть,
но мы об этом узнаем поздже.
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* drakon
Re: Подтопление талыми водами на территории Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15907
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.03.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

112. - Этот телефон бесплатный.

Ну хоть телефон - бесплатный... :lol:
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