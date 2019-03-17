Подтопление талыми водами на территории Костанайской области угрожает 39 населенным пунктам

Об этом сегодня, 15 марта, на круглом столе, организованном областным филиалом КНПК, сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Костанайской области Руслан ОРЫНБЕКОВ.

После паводка 2017 года в регионе разработали Дорожную карту по устранению причин, вызвавших большой урон от талых вод. В результате принятых мер список населенных пунктов, которым потенциально угрожали талые воды, сократился с 96-ти до 39-ти.

- 8 населенных пунктов вообще убрали из этого списка, угрозу остальным минимизировали, - уточнил Орынбеков.

Особенностью паводковой ситуации 2019 года замначальника ДЧС назвал выпадение прошедшей зимой осадков больше среднегодовой нормы и раннее интенсивное таяние снега этой весной. Но заверил, что подразделения, призванные работать в чрезвычайных ситуациях, к паводку готовы. Такую оценку они получили после учений, проведенных 26-28 февраля.

Паводковые комиссии особое внимание обратили на обеспеченность специальными средствами и состояние гидротехнических сооружений. По оценке Орынбекова, они находятся в удовлетворительном состоянии. Основные водохранилища заполнены на 74%, имея достаточный запас для пополнения притока талых вод.

- На 100% наши водохранилища никогда не заполнялись, но нужно иметь в виду, что, сбрасывая воду, нужно еще оставить достаточное количество на лето, - пояснил Руслан Орынбеков.

Как сообщил второй секретарь обкома КНПК Владимир СКУРИДИН, представители «народных коммунистов» побывали в населенных пунктах Костанайского и Карасуского районов, где в прежние годы многие дома оказывались затопленными.

- Мы встречались с работниками поселковых акиматов, разговаривали с людьми и убедились, что там действительно многое сделано, чтобы беды прошлых паводков не повторились, - отметил он.

Претензии по поводу противопаводковых мероприятий участники круглого стола высказали на примере Костаная. Первый секретарь обкома КНПК Алпысбай АЛИМБАЕВ в качестве примера привел районы Костанай-2 и Колесных рядов, улицы Железнодорожную и Соколовскую.

Главный инспектор по профилактике терроризма, мобилизационным мероприятиям ЧС и гражданской защите акимата Костаная Ерлан АСАНОВ ответил, что о проблемных местах города в акимате знают. Сейчас из этих районов интенсивно вывозится снег.

- Но к нам очень часто звонят жильцы домом из частного сектора и возмущаются, почему акимат не вывозит снег из их дворов, - добавил он. И спросил: – Почему с частной территории снег должен вывозить акимат?

Руслан Орынбеков добавил, что с таким же отношением он лично столкнулся во время недавней поездке в Костанай–2.

- Когда жильцов штрафуют за беспорядок на их частной территории, они возмущаются, - отметил он. – Нам эти люди говорят, что это частная территория, поэтому такие штрафы – нарушение их прав. Как только речь заходит о том, чтобы они очистили снег с этой территории, сразу же слышим: это должен делать акимат.

Причиной «проблемных мест» замначальника ДЧС назвал отсутствие в Костанае ливневой канализации. Он посетовал, что при проектировании объектов в областном центре зачастую нет согласования службами по ЧС. И напомнил, что в случае подтопления нужно звонить на телефон 112.

- Этот телефон бесплатный. И так же бесплатно при необходимости наши службы откачают воду, которая будет заливать дом, - добавил Орынбеков. – Если создается угроза затопления и нужно принять какие-то меры, можно обратиться за помощью в городскую противопаводковую комиссию.

В целом подготовку к паводку участники круглого стола оценили положительно.