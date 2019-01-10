Закона о статусе медработника в Казахстане не будет. Вместо него разрабатывают новый кодекс

Разработку закона "О статусе медработника" Правительство считает нецелесообразной, сообщает informburo.kz. Такой ответ предоставил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев на депутатский запрос членов фракции "Народные коммунисты" о проблемах подготовки медицинских кадров.

Ерболат Досаев /Фото с сайта Tengrinews.kz

"Касательно разработки проекта Закона "О статусе медработника" сообщаем, что в настоящее время Министерство здравоохранения разрабатывает проект нового Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". В проекте кодекса будут предусмотрены нормы, направленные на повышение правового статуса, социальной защиты медицинских и фармацевтических работников, переход к лицензированию специалистов здравоохранения, внедрение системы гарантирования (страхования) профессиональной ответственности медицинских работников и развития кадровой политики", – говорится в ответе.

В системе здравоохранения Казахстана работает более 72 тысяч врачей и 175 тысяч средних медицинских работников. Средний возраст врачей составляет 40 лет, доля врачей в возрасте от 55 лет и старше – 24 %. По данным ВОЗ, если доля специалистов в возрасте от 55 лет и старше составляет более 45%, это является показателем старения кадров, сообщил Ерболат Досаев.

Он перечислил проблемы, существующие сегодня в кадровых вопросах здравоохранения:

дефицит персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь;

дисбаланс численности врачей, сестринского и акушерского персонала;

дисбаланс в кадрах между уровнями оказания медицинской помощи;

чрезмерная концентрация медицинских работников в крупных городах и недостаток в сельской местности.

В проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" предусмотрен поэтапный переход от типовых штатных нормативов к гибкому планированию человеческих ресурсов медицинскими организациями самостоятельно. Это позволит регионам по потребности регулировать обеспечение кадрами без существующих жёстких нормативов. Эту норму поддержали депутаты Мажилиса Парламента. Законопроект направлен на рассмотрение в Сенат Парламента, говорится в ответе.

Заместитель премьер-министра напомнил, что с 2019 года приём на медицинские специальности будет вестись на основе новой системы отбора (введение специального экзамена). Сегодня также проводится модернизация системы сестринского образования, направленная на повышение роли медицинских сестёр, поэтапное расширение компетенций среднего медицинского персонала, изменение стандартов их образования и переподготовки.

С 2019 года во всех медицинских организациях будет внедрён профессиональный регистр, который позволит унифицировать учёт кадров. Введена норма обязательной трёхлетней отработки выпускниками, обучившимися за счёт государственного образовательного заказа по медицинским специальностям, ведётся ежегодный персонифицированный мониторинг закрепления выпускников на местах.

Персональное распределение выпускников будет проводиться на уровне Центральной комиссии по персональному распределению граждан при Министерстве здравоохранения с 2019 года.

"В республике принимаются комплексные меры по развитию кадров здравоохранения, в этой связи принятие отдельной государственной кадровой программы нерационально", – говорится в ответе.