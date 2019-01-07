Назарбаев посетил Свято-Успенский кафедральный собор и поздравил прихожан с Рождеством
Tengrinews.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Свято-Успенский кафедральный собор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Фото akorda.kz
В ходе посещения собора Глава государства поздравил всех православных христиан с праздником Рождества.
Фото akorda.kz
"Сегодня весь Казахстан, все представители конфессий и этносов отмечают данный праздник. Это торжество символизирует добро и благополучие. В этот день прощаются старые обиды и оказывается помощь нуждающимся, а также возносятся молитвы", - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с первых дней независимости государство проводит политику по укреплению межэтнического и межконфессионального согласия.
Фото akorda.kz
"Благодаря нашему единству мы достигли больших результатов в экономике и росте благосостояния народа. В течение всех лет независимости я ощущал поддержку православных христиан, и благодарен вам за это", - сказал Глава государства.
Кроме того, Президент Казахстана отметил роль страны в деле развития глобального межрелигиозного диалога, направленного на сохранение мира и спокойствия на земле.
"В эти дни все православные христиане просили у Господа здоровья и благополучия близким, спокойствия нашей стране, мира и согласия. Пусть эти молитвы будут услышаны! Я еще раз поздравляю всех с Рождеством, желаю благополучия, здоровья и процветания!",– сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства также подчеркнул, что именно благодаря единству и миру Казахстан достигнет новых успехов на пути своего развития.
"Мы продолжим нашу политику, направленную на укрепление дружбы и взаимопонимания, доверия друг другу. Лишь таким образом мы будем продвигаться вперед и создавать лучшую жизнь для будущих поколений", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Фото akorda.kz
В завершение Президент Казахстана ознакомился с экспозициями музея новомучеников и исповедников духовно-культурного центра Православной Церкви.
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