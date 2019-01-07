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Назарбаев посетил Свято-Успенский кафедральный собор и поздравил прихожан с Рождеством

Tengrinews.kz

7 января 2019, 15:29 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Свято-Успенский кафедральный собор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото akorda.kz

В ходе посещения собора Глава государства поздравил всех православных христиан с праздником Рождества.

Фото akorda.kz

"Сегодня весь Казахстан, все представители конфессий и этносов отмечают данный праздник. Это торжество символизирует добро и благополучие. В этот день прощаются старые обиды и оказывается помощь нуждающимся, а также возносятся молитвы", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с первых дней независимости государство проводит политику по укреплению межэтнического и межконфессионального согласия.

Фото akorda.kz

"Благодаря нашему единству мы достигли больших результатов в экономике и росте благосостояния народа. В течение всех лет независимости я ощущал поддержку православных христиан, и благодарен вам за это", - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана отметил роль страны в деле развития глобального межрелигиозного диалога, направленного на сохранение мира и спокойствия на земле.

"В эти дни все православные христиане просили у Господа здоровья и благополучия близким, спокойствия нашей стране, мира и согласия. Пусть эти молитвы будут услышаны! Я еще раз поздравляю всех с Рождеством, желаю благополучия, здоровья и процветания!",– сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также подчеркнул, что именно благодаря единству и миру Казахстан достигнет новых успехов на пути своего развития.

"Мы продолжим нашу политику, направленную на укрепление дружбы и взаимопонимания, доверия друг другу. Лишь таким образом мы будем продвигаться вперед и создавать лучшую жизнь для будущих поколений", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Фото akorda.kz

В завершение Президент Казахстана ознакомился с экспозициями музея новомучеников и исповедников духовно-культурного центра Православной Церкви.
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