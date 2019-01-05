Ушедшая 1 января из дома девушка нашлась в Костанае

Об этом сообщили сегодня, 5 января, в аккаунте "Костанайские Волонтеры "ДЕЛАЯ ДОБРО" в Инстаграм.

"Находилась у знакомых отмечала праздник и сегодня утром вернулась домой", - говорится в сообщении.

4 января пресс-служба департамента полиции Костанайской области распространила объявление о том, что Южный отдел полиции управления полиции Костаная разыскивает жительницу областного центра Александру Андреевну Тритенкову 28.11.1994 г.р., которая ушла из дома 1 января 2019 года, примерно в 10 часов.