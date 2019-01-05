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Артем Марусич
Недетские дела в детском доме
Серый волк: А почему ни слова нет об уголовном наказании? Есть, абзац можно найти через Ctrl + F и аббревиатуре "УК РК"
05.01.19 16:04
Menden1968
На недееспособных казахстанцах собираются тестировать лекарства. Врачи за, общественники против
...на Украине это давно уже действует иностранные фирмы проводят эксперементы,Казахстан тоже подходит под эту катигорию,да и в Грузии и Украине присутствуют эти хим.лабаротории где мы больше всего...
05.01.19 16:02
сайлау курманов
Обули!
Какой стыд, позор!
05.01.19 15:50
maxsaf
Уйти от религиозных спекуляций
А вы в курсе, что религия и эволюцию перестала отрицать?
05.01.19 15:40
Victor Yang
Уйти от религиозных спекуляций
maxsaf: про 9-11 или про всякие разные случаи в европе на религиозной почве Источник:www.ng.kz Моё утверждение относится только к традиционным течениям. Всяческие смертники не являются...
05.01.19 15:35
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Ушедшая 1 января из дома девушка нашлась в Костанае

5 января 2019, 12:27 |  Происшествия

Об этом сообщили сегодня, 5 января, в аккаунте "Костанайские Волонтеры "ДЕЛАЯ ДОБРО" в Инстаграм. 

"Находилась у знакомых отмечала праздник и сегодня утром вернулась домой", - говорится в сообщении.

4 января пресс-служба департамента полиции Костанайской области распространила объявление о том, что Южный отдел полиции управления полиции Костаная разыскивает жительницу областного центра Александру Андреевну Тритенкову 28.11.1994 г.р., которая ушла из дома 1 января 2019 года, примерно в 10 часов. 
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