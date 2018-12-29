Тело мужчины нашли после пожара в доме в Костанайской области

Пожар произошел утром 27 декабря в ауле Пригородное в Житикаринском районе. После того, как огонь потушили, в доме нашли обгоревшее тело 58-летнего мужчины. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области

Иллюстративное фото informator.news

На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло несколько часов. Ликвидировать пожар удалось ближе к обеду. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.