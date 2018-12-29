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Тело мужчины нашли после пожара в доме в Костанайской области
29 декабря 2018, 10:59 | Происшествия
Пожар произошел утром 27 декабря в ауле Пригородное в Житикаринском районе. После того, как огонь потушили, в доме нашли обгоревшее тело 58-летнего мужчины. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области
Иллюстративное фото informator.news
На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло несколько часов. Ликвидировать пожар удалось ближе к обеду. Площадь возгорания составила 30 кв. м.
Как сообщили в пресс-службе, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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