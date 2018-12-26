В Казахстане приняли стандарты для лифтов. Но наказание за несоответствие стандартам не предусмотрено

Капитальная модернизация нужна третьей части всех лифтов страны, но за счёт бюджета их менять не будут, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото svao.mos.ru

В Казахстане приняли национальные стандарты, в которых установлены новые требования к поставке, монтажу и эксплуатации лифтов, эскалаторов, траволаторов и подъёмников для лиц с ограниченными возможностями, сообщил президент национальной ассоциации лифтовых хозяйств Казахстана Ержан Игибаев.

"Из-за отсутствия регламентирующей нормативно-технической базы на рынке появились недобросовестные компании, которые работат по своим "удобным" правилам без какой-либо ответственности", – констатировал Ержан Ибраев.

В новых стандартах прописаны требования к сервисным, монтажным лифтовым организациям, поставщикам оборудования и к специалистам этих компаний.

Председатель правления Национальной Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская уточнила, что никакой ответственности за нарушение этих стандартов в законодательстве РК не предусмотрено.

"Это большой шаг, но, так как стандарт не является обязательным, нужно работать над тем, чтобы внести изменения в КоАП, предусматривающие не маленькие штрафы, а серьёзную ответственность за нарушения правил поставки и эксплуатации лифтов", – добавила она.

По информации ассоциации, 6000 из 19 000 лифтов в Казахстане требуют капитальной модернизации. Светлана Романовская подчёркивает, что никто бесплатно менять старые лифты не будет – все расходы только за счёт самих жильцов многоэтажек. Установка одного лифта обходится минимум в 6 млн тенге.

В Казахстане действует программа модернизации ЖКХ, по которой жильцы могут получить кредит от акимата на установку лифта. При этом платить будут все, независимо от этажа проживания. Иногда находятся и противники модернизации, но принудить менять лифт собственников жилья никто заставить не может.

"Для замены лифта необходимо получить согласие 67% жильцов", – пояснил глава национальной лифтовой ассоциации Ержан Игибаев.

По новому стандарту в каждой лифтовой кабине должны быть контакты обслуживающей организации на случай аварии или претензий к работе. Эвакуация из застрявшего лифта должна занимать не более 30 минут.

В ноябре 2018 года акимат Астаны пригрозил уголовным кодексом нескольким компаниям, которые систематически не ремонтируют лифты.