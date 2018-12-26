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alex_60
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ElleR
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maxsaf
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Добринцофф: А что это разве тайна? Кто был на полигоне ,тот наверно видел кучки аккуратно сложенных в мешки ПВХ бутылок,плёнки,кучи металла и всего ,что можно сдать. В этой части вопросов как-раз...
26.12.18 20:00
Добринцофф
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
alex_60: "мусорщики", не заполняйте ленту слева, не портите людям праздничное настроение. Источник:www.ng.kz О ,модератор с гаража вернулся.
26.12.18 19:57
maxsaf
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
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26.12.18 19:57
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В Казахстане приняли стандарты для лифтов. Но наказание за несоответствие стандартам не предусмотрено

26 декабря 2018, 15:46 |  Государство

Капитальная модернизация нужна третьей части всех лифтов страны, но за счёт бюджета их менять не будут, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото svao.mos.ru

В Казахстане приняли национальные стандарты, в которых установлены новые требования к поставке, монтажу и эксплуатации лифтов, эскалаторов, траволаторов и подъёмников для лиц с ограниченными возможностями, сообщил президент национальной ассоциации лифтовых хозяйств Казахстана Ержан Игибаев.

"Из-за отсутствия регламентирующей нормативно-технической базы на рынке появились недобросовестные компании, которые работат по своим "удобным" правилам без какой-либо ответственности", – констатировал Ержан Ибраев.

В новых стандартах прописаны требования к сервисным, монтажным лифтовым организациям, поставщикам оборудования и к специалистам этих компаний.

Председатель правления Национальной Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская уточнила, что никакой ответственности за нарушение этих стандартов в законодательстве РК не предусмотрено.

"Это большой шаг, но, так как стандарт не является обязательным, нужно работать над тем, чтобы внести изменения в КоАП, предусматривающие не маленькие штрафы, а серьёзную ответственность за нарушения правил поставки и эксплуатации лифтов", – добавила она.

По информации ассоциации, 6000 из 19 000 лифтов в Казахстане требуют капитальной модернизации. Светлана Романовская подчёркивает, что никто бесплатно менять старые лифты не будет – все расходы только за счёт самих жильцов многоэтажек. Установка одного лифта обходится минимум в 6 млн тенге.

В Казахстане действует программа модернизации ЖКХ, по которой жильцы могут получить кредит от акимата на установку лифта. При этом платить будут все, независимо от этажа проживания. Иногда находятся и противники модернизации, но принудить менять лифт собственников жилья никто заставить не может.

"Для замены лифта необходимо получить согласие 67% жильцов", – пояснил глава национальной лифтовой ассоциации Ержан Игибаев.

По новому стандарту в каждой лифтовой кабине должны быть контакты обслуживающей организации на случай аварии или претензий к работе. Эвакуация из застрявшего лифта должна занимать не более 30 минут.

В ноябре 2018 года акимат Астаны пригрозил уголовным кодексом нескольким компаниям, которые систематически не ремонтируют лифты.
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