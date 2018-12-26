Тарифы на тепло и горячую воду снизят в 2019 году в Костанае
Ксения РЕБИК
Стоимость снизят на 11,5% по отношению к ранее утвержденным тарифам на 2019 год. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК».
Иллюстративное фото ktek.kz
Дифференцированный тариф для костанайцев, в домах которых установлены счетчики, с 1 января с учетом НДС составит 4 678,06 тенге за 1 Гкал. Для тех, у кого приборов учета теплоэнергии нет - 5 785,34 тенге за 1 Гкал. Плата за 1 кв. м. отапливаемой площади — 185,13 тенге.
Насколько тарифы на тепло изменятся по отношению к действующим сейчас, в КТЭК не сообщают, но сравнивая данные с публикацией "НГ" от 22 августа, можно сказать, что платить костанайцы будут все же меньше, примерно на 7%.
Кроме того, 11 декабря пресс-служба сообщала, что за этот месяц костанайцы также заплатят меньше. Снижение тарифа ориентировочно на 1,8% было связано с необходимостью КТЭК вернуть населению еще 10,1 млн тенге по решению департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.
Плата за горячее водоснабжение с 1 января 2019 года при открытой системе теплоснабжения для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета и индивидуальные приборы учета горячей воды за 1 куб.м. составит 353,10 тенге (с учетом НДС).
Те, у кого приборов учета нет, за 1 куб.м. с 1 января будут платить 411,68 тенге (с учетом НДС).
Согласно приказу от 5 мая 2018 года, размещенному на сайте КТЭК, с июня за горячую воду костанайцы платили 366,35 тенге при наличии прибора учета. И 431,18 тенге при его отсутствии.
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Надеюсь, не приведет к банкротству? Аж на целых 10 тенге меньше будем платить - это ж ого-го-го сколько в итоге получится :-o
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