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drakon
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
ZXC: Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание? Источник:www.ng.kz Я тоже не понимаю. А что 1 день, проведённый под стражей, не считается за 3,нахождения - на ограничении свободы... :-o
26.12.18 15:18
Алиса
Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
Надеюсь, не приведет к банкротству? Аж на целых 10 тенге меньше будем платить - это ж ого-го-го сколько в итоге получится :-o
26.12.18 14:57
ZXC
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
98 150 000 тенге он не будет платить, я правильно понял? Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?
26.12.18 14:56
drakon
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
alex_60: и ультразвуковых допплерографий головного мозга, Источник:www.ng.kz Видать ещё - не всем сделали... :lol: :-o
26.12.18 14:36
alex_60
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
drakon: уже в оттдалёных сёлах- поликлиники - есть? передвижные медицинские поезда точно есть. ///С 2010 года тремя консультативно-диагностическими поездами за 1451 день работы были осмотрены...
26.12.18 14:32
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Тарифы на тепло и горячую воду снизят в 2019 году в Костанае

Ксения РЕБИК

26 декабря 2018, 10:06 |  ЖКХ

Стоимость снизят на 11,5% по отношению к ранее утвержденным тарифам на 2019 год. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК».

Иллюстративное фото ktek.kz

Дифференцированный тариф для костанайцев, в домах которых установлены счетчики, с 1 января с учетом НДС составит 4 678,06 тенге за 1 Гкал. Для тех, у кого приборов учета теплоэнергии нет - 5 785,34 тенге за 1 Гкал. Плата за 1 кв. м. отапливаемой площади  — 185,13 тенге.

Насколько тарифы на тепло изменятся по отношению к действующим сейчас, в КТЭК не сообщают, но сравнивая данные с публикацией "НГ" от 22 августа, можно сказать, что платить костанайцы будут все же меньше, примерно на 7%.

Кроме того,  11 декабря пресс-служба сообщала, что за этот месяц костанайцы также заплатят меньше. Снижение тарифа ориентировочно на 1,8% было связано с необходимостью КТЭК вернуть населению еще 10,1 млн тенге по решению департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

Плата за горячее водоснабжение с 1 января 2019 года при открытой системе теплоснабжения для потребителей, имеющих общедомовые приборы учета и индивидуальные приборы учета горячей воды за 1 куб.м.  составит 353,10 тенге (с учетом НДС).

Те, у кого приборов учета нет, за 1 куб.м. с 1 января будут платить 411,68 тенге (с учетом НДС).

Согласно приказу от 5 мая 2018 года, размещенному на сайте КТЭК, с июня за горячую воду костанайцы платили 366,35 тенге при наличии прибора учета. И 431,18 тенге при его отсутствии.
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