Увеличить выпуск машин до 100 000 единиц должен костанайский автопром

О планах, связанных с вхождением в капитал группы компаний «Аллюр» китайской государственной корпорации СMC, 25 декабря рассказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Он участвовал в заседании Регионального совета палаты предпринимателей, оценивал вклад бизнеса в экономику области. Подчеркнул, что в сравнении с 2010-м годом удвоилась доля обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта — 52% против прежних 29%. Немалый вклад в этом автозавода ТОО «СарыаркаАвтоПром», входящего в АО «Allur Group», и он будет увеличиваться.

В декабре 2018 года контрольный пакет акций общества (51%) купила китайская госкомпания СМС, которая занимается импортом и экспортом автомобилей. Сумма сделки не разглашалась, но прозвучали заявления, что стратегический инвестор вложит в костанайский завод около 1,1 млрд тенге. Благодаря этому предприятие рассчитывает почти в 10 раз увеличить выпуск продукции.

- За 11 месяцев этого года уже выпущено 11 000 автомобилей, - сказал аким области, - на следующий год задача ставится нарастить производство до 30 000 единиц, а к 2023 году стратегический инвестор планирует выпускать в Костанае 70 000 -100 000 машин, рассчитывая 30% отправлять на экспорт.

Также одна из задач — увеличивать локализацию, то есть наращивать собственно казахстанскую составляющую в произведенных автомобилях. По словам акима области, этого поможет достичь размещение на территории индустриальной зоны небольших предприятий по производству автокомпонентов.