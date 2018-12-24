Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в январе

С середины января в Казахстане ожидается пиковый подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом. Об этом сообщил глава Комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) Жандарбек Бекшин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На сегодня в Казахстане 44 лабораторно подтвержденных случая гриппа. Преимущественно в Алматы и Астане, потому что здесь много населения, условия для распространения есть. Регистрируются ОРЗ. По прогнозу ожидаем с середины января пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Потому что наши граждане могут поехать за рубеж, привезут самые мыслимые и немыслимые штаммы", - рассказал Бекшин на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Тем не менее, по его словам, уровень заболеваемости по сравнению с прошлым годом снизился на 8 процентов.

"Грипп и ОРВИ распространяются воздушно-капельным путем. Для них границ нет, поскольку могут быть занесены еще в инкубационном периоде и далее как лесной пожар распространяются. Поэтому мы просим имеющих симптомы простудных заболеваний использовать маски, ограничить посещения большого скопления людей", - обратился к казахстанцам санврач.