Архивы недвижимости до сих пор не синхронизировали с государственной базой данных недвижимости, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото nettverkregnskap.no

Депутат Мажилиса Нурлан Абдиров во время правительственного часа назвал основные проблемы в сфере регистрации прав граждан на недвижимое имущество. Он считает, что в первую очередь нужно навести порядок в земельном вопросе – создать единую информационную базу данных о земельном фонде и объектах недвижимости.

Сейчас регистрация прав на недвижимость ведётся отдельно от учёта прав на земельные участки.

"Каждая из систем страдает собственными недостатками. К примеру, в земельном кадастре отсутствует единая система координат. Львиная доля архивов недвижимости до сих пор хранится в бумажном виде и не синхронизирована с государственной базой данных недвижимости. Существование разных информационных систем приводит к нарушению целостности информации о недвижимости. А есть ещё так называемый технический кадастр, который раньше вело БТИ, где тоже своих проблем хватает", – сказал Нурлан Абдиров на правительственном часе.

Депутат предлагает обязать собственника сразу регистрировать свои права на имущество и не растягивать это на полгода, как предусмотрено сегодня законом. Тогда данные о недвижимости будут всегда актуальны.

Мажилисмен обратил внимание на проверку законности совершаемой сделки. Государство гарантирует достоверность выданной информации о зарегистрированных правах и ограничениях на недвижимость. Но законодательство не предусматривает ответственность за недобросовестную или неполную проверку предоставленных документов, допущение технических ошибок.

"Уместно обратить внимание на опыт России, в законах которой достаточно подробно отражены вопросы ответственности регистрирующего органа за ненадлежащее исполнение своих полномочий по ведению реестра недвижимости, а также предусмотрена ответственность за допущение технических ошибок. При этом закреплён детальный механизм возмещения убытков, причинённых лицу. Полагаем, что нам бы следовало также подумать о целесообразности внесения соответствующих изменений и в наше законодательство", – сказал Нурлан Абдиров.

Такой подход депутат считает наиболее эффективной преградой на пути попыток мошенничества на рынке недвижимости.

"Полагаем необходимым предусмотреть как в Гражданском кодексе, так и в Законе о госрегистрации норму о том, что добросовестный приобретатель недвижимого имущества признаётся его собственником с момента регистрации за ним права собственности, за исключением тех случаев, когда собственник вправе истребовать имущество от добросовестного приобретателя", – добавил он.

По его мнению, сведения об объектах недвижимости и их собственниках должны быть прозрачны и доступны каждому. В России выписку из базы данных об объекте недвижимости может получить любой гражданин без согласия собственника. В Грузии информация о зарегистрированных правах на недвижимость является общедоступной.

Министр юстиции Марат Бекетаев в ответ заявил, что интеграция двух кадастров: учёта земельных участков и правового создаст единую актуальную информацию о земельных участках и зарегистрированных правах.

"Mignews передал свою информационную систему корпорации "Правительство для граждан" в доверительное управление. Также прорабатывается вопрос передачи в доверительное управление информационной системы в Министерство сельского хозяйства. Затем корпорация приступит к изучению объединению двух систем", – сказал он.

Административную ответственность за несвоевременную регистрацию недвижимого имущества, по его словам, ввели ещё в 2007 году. Позже в Казахстане провели легализацию имущества. В результате в последние годы наблюдается снижение количества привлечённых к ответственности за несвоевременную регистрацию недвижимости. Поэтому Минюст предлагает исключить административную ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимое имущество.