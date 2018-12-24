Услугу по выписке жильцов через Интернет запустили в Казахстане

Владельцы недвижимости могут, не выходя из дома снять с постоянной или временной регистрации прописанных у них в квартире жильцов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

Фото ©Турар Казангапов

Чтобы воспользоваться функцией нужно пройти на портал eGov.kz, выбрать услугу и регион в котором находится его недвижимость. С результатом можно ознакомиться в разделе "История получения услуг". Пользователю придет уведомление о готовности документа, в котором будет указан статус снятия регистрации гражданина или мотивированный отказ.

Для того, чтобы выписать жильцов через Интернет, нобходимо быть зарегистрированным пользователем на портале eGov.kz. Ранее эта услуга предоставлялась только через фронт-офисы государственной корпорации "Правительство для граждан".