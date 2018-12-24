Форум
drakon
Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
Ну наконец - то. С безработных - начали налог - тянуть... :-o А ещё можно с Покойников - брать. Они же пользуются - гробами, цветами, поминки им родственники - устраивают... 8-)
24.12.18 11:55
Валентин
Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
ljplus.ru
24.12.18 11:51
maxsaf
Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
Возможно, список самозанятых теперь пополнят те, кто до этого был официально трудоустроен.
24.12.18 11:06
maxsaf
В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
Прикольная у мужика в кепке спецодежда. Шнуки ослабил - три головки сыра унес, на уничтожение :lol:
24.12.18 10:58
Lex
Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
давно хочу предложить правительству ввести налог на воздух, даже процентное соотношение разработал по разным слоям населения. Никто не подскажет, куда скинуть?
24.12.18 10:53
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Услугу по выписке жильцов через Интернет запустили в Казахстане

24 декабря 2018, 11:14 |  Государство

Владельцы недвижимости могут, не выходя из дома снять с постоянной или временной регистрации прописанных у них в квартире жильцов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

Фото ©Турар Казангапов

Фото ©Турар Казангапов

Чтобы воспользоваться функцией нужно пройти на портал eGov.kz, выбрать услугу и регион в котором находится его недвижимость. С результатом можно ознакомиться в разделе "История получения услуг". Пользователю придет уведомление о готовности документа, в котором будет указан статус снятия регистрации гражданина или мотивированный отказ.

Для того, чтобы выписать жильцов через Интернет, нобходимо быть зарегистрированным пользователем на портале eGov.kz. Ранее эта услуга предоставлялась только через фронт-офисы государственной корпорации "Правительство для граждан".
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.12.18 09:25 Налог для самозанятых вводится с января 2019 года
23.12.18 16:58 22 декабря команда "НГ" до позднего вечера развозила подарки маленьким костанайцам
23.12.18 11:36 Жителю Астаны пересадили сердце женщины из Костаная
23.12.18 10:06 В Челябинской области уничтожат 20 тонн литовского сыра, ввозимого из Казахстана
23.12.18 09:50 Чаще потерпевшие сталкиваются с мошенниками на OLX и Колеса.kz - ДП об интернет-мошенничестве
23.12.18 09:24 Николай ВОРОНИН: Сказать - не значит сделать
22.12.18 23:34 Полиция Костаная разыскивает женщину, которая подозревается в крупной краже
22.12.18 12:50 "НГ" начала вручение подарков участникам акции "Письмо Деду Морозу"
22.12.18 11:38 Как выбрать новогоднюю елку - советы специалистов
22.12.18 08:17 Кого в этом году внесли в «Золотую книгу молодежи Костанайской области»?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 1
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх