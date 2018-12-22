Ежегодная церемония награждения лауреатов прошла 21 декабря в Доме молодежи Костанайского социально-инженерного университета. По итогам 2018 года отобрано еще 11 человек, имеющих достижения в различных сферах.
Всего на сегодняшний день в "Золотой книге молодежи" 206 имен.
Приветствуя участников церемонии, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил, что в 2018 году для проведения молодежной политики в регионе из бюджета выделено 220 млн тенге. Эти деньги пошли на финансирование программ «С дипломом в село», «Молодежная практика», на развитие молодежного предпринимательства. Большую организационную работу проводят 20 молодежных ресурсных центров, которые созданы в каждом районе и городе. Все они имеют устойчивое бюджетное финансирование.
На церемонии присутствовали известные в области ученые, предприниматели, общественные деятели, а также некоторые лауреаты, которые были внесены в «Золотую книгу» в прошлые годы. Среди них - известный футболист Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ, имя которого в книгу было записано первым.
Сам Нурбол считает, что эта награда - стимул для молодежи и аванс на будущее.
- Этот диплом у меня на почетном месте, - сказал он корреспонденту "НГ". – Хотя я родом из Уральска, но Костанай для меня стал второй родиной. Здесь я создал семью, в этом городе родились мои дети. Мы всегда стремимся прославлять Костанай. Не только в спорте, но и в других мероприятиях. Эта награда знаковая.
На этот раз в номинации «За достижения в сфере спорте» лауреатам стала чемпионка Казахстана 2018 года по борьбе дзюдо Маргарита Гриценко. Однако девушка в этот день оказалась на спортивных сборах за пределами области, поэтому первый лауреат Жумаскалиев диплом вручил матери дзюдоистки.
Диплом лауреата "Золотой книги молодежи" и денежную премию также получили:
В номинации "Молодежные лидеры" — председатель ОФ «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» Айнур Ахменова
"Молодые герои" — курсанты Костанайской Академии МВД Еркебулан Тулебеков, Нурбол Сәмкен, которые в сентябре 2017 года спасли девушку, упавшую с моста в Тобол.
За достижения в сфере здравоохранения — заведующая эпидемиологическим отделением Костанайского областного центра СПИД Наталья Лавренко
За достижения в сфере образования и науки — преподаватель Костанайского государственного педагогического университета Акбота Ермаганбетова
Молодые специалисты промышленного и агропромышленного комплекса — аграрий Руслан Нурманов
За достижения в сфере культуры и искусства — певец, победитель международного музыкального конкрса "Славянский базар-2018" в Витебске Ернар Садирбаев, известный также под псевдонимом Амре.
За достижения в сфере журналистики — редактора телеканала "Костанай", ведущего и автора проекта «Тілек тайм» Бауыржан Богенбаев, лауреат премии Клуба меценатов этого года.
Молодые ученые — чемпион Казахстана по робототехнике Максим Рюмин, открывший в Костанае школу по обучению детей робототехнике.
За достижения в сфере предпринимательства — директор ТОО «Надеждинка», депутат Костанайского районного маслихата шестого созыва Данияр Мирасов
За вклад в развитие социальной ответственности общества — Председатель МОО «РАУАН", волонтер Балкен Кузембаева
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf: А он не может в Деревеньке писать без модераторов? Источник:www.ng.kz Пусть - попробует... :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: надо бы доктору дать свободу. культурно выражать свои мысли без досмотра. пусть на время. на время праздников хотя бы. мое мнение такое. А он не может в Деревеньке писать без...
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: на время праздников хотя бы. Источник:www.ng.kz Надо было писать письмо - Деду Морозу... :lol:
Флуд и оффтопик (часть 3)
надо бы доктору дать свободу. культурно выражать свои мысли без досмотра. пусть на время. на время праздников хотя бы. мое мнение такое.
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980: это ап чём? Да куча вариантов, могут у меня, например, родственники жить в КЗ и друзья. А мож я жду чего-то глобального, чтобы вернуться. Включите фантазию. :lol: