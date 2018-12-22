Кого в этом году внесли в «Золотую книгу молодежи Костанайской области»?

Ежегодная церемония награждения лауреатов прошла 21 декабря в Доме молодежи Костанайского социально-инженерного университета. По итогам 2018 года отобрано еще 11 человек, имеющих достижения в различных сферах.

Всего на сегодняшний день в "Золотой книге молодежи" 206 имен.

Приветствуя участников церемонии, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил, что в 2018 году для проведения молодежной политики в регионе из бюджета выделено 220 млн тенге. Эти деньги пошли на финансирование программ «С дипломом в село», «Молодежная практика», на развитие молодежного предпринимательства. Большую организационную работу проводят 20 молодежных ресурсных центров, которые созданы в каждом районе и городе. Все они имеют устойчивое бюджетное финансирование.

На церемонии присутствовали известные в области ученые, предприниматели, общественные деятели, а также некоторые лауреаты, которые были внесены в «Золотую книгу» в прошлые годы. Среди них - известный футболист Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ, имя которого в книгу было записано первым.

Сам Нурбол считает, что эта награда - стимул для молодежи и аванс на будущее.

- Этот диплом у меня на почетном месте, - сказал он корреспонденту "НГ". – Хотя я родом из Уральска, но Костанай для меня стал второй родиной. Здесь я создал семью, в этом городе родились мои дети. Мы всегда стремимся прославлять Костанай. Не только в спорте, но и в других мероприятиях. Эта награда знаковая.

На этот раз в номинации «За достижения в сфере спорте» лауреатам стала чемпионка Казахстана 2018 года по борьбе дзюдо Маргарита Гриценко. Однако девушка в этот день оказалась на спортивных сборах за пределами области, поэтому первый лауреат Жумаскалиев диплом вручил матери дзюдоистки.

Диплом лауреата "Золотой книги молодежи" и денежную премию также получили: