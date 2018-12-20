Рейды по местам продаж новогодней пиротехники начали полицейские и пожарные в Костанае

Предприниматели, которые ввозят и реализуют шутихи, фейерверки, салюты, а также электрогирлянды, обязаны иметь на такой товар сертификаты соответствия.

Сегодня, 19 декабря, на брифинге в областном пресс-клубе заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ разъяснил, на что следует обращать внимание покупателям.

- На упаковке пиротехнических изделий должны быть указаны изготовитель, его адрес и телефон, штрих-код, то, для какого возраста предназначены, способ утилизации, сведения о том, что сертифицированы, - перечислил он. - Товары должны быть снабжены подробными инструкциями. Отсутствие всей этой информации на упаковке свидетельствует, что производитель недобросовестный.

Но в любом случае с пиротехникой надо обращаться очень осторожно, подчеркнул заместитель начальника ДЧС и дал несколько рекомендаций.

Убедитесь, что срок годности не истек, так как после трех лет хранения пиротехническая продукция становится чрезвычайно опасной. Изделия с дефектами, вмятинами, потеками серого и черного цвета могут самовозгораться, ими ни в коем случае нельзя пользоваться. Запальный шнур не должен быть короче 20 см, иначе человек не успеет отбежать на безопасное расстояние. Ни к одному пиротехническому изделию нельзя подходить раньше, чем через 2 минуты после того, как оно сработало. А для многозарядных это время - 10 минут.

По статистике департамента, в новогодние дни традиционно наблюдается рост количества возгораний, в том числе связанных с использованием пиротехники. С 20 декабря 2017 года по 10 января 2018 года в Костанайской области было зафиксировано 67 пожаров, в которых пострадали 11 человек, четверо погибли.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА