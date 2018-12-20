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КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
20.12.18 18:40
КГСПС
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
20.12.18 18:36
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
20.12.18 18:30
КГСПС
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
20.12.18 18:28
КГСПС
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.
20.12.18 18:16
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Мужчина погиб в результате пожара в шиномонтажной мастерской в Костанае

19 декабря 2018, 10:21 |  Происшествия

Причиной смерти 50-летнего мужчины стало отравление угарным газом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Пожар начался утром 15 декабря, около 11.00. Внутри вагончика шиномонтажной мастерской горели деревянные конструкции и обшивка стен.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из вагончика двух человек. Один из них скончался на месте. Другого мужчину, 1962 года рождения, госпитализровали с ожогами 2-3 степени. У мужчины обгорели 8% поверхности лица и рук, также он получил ожог дыхательных путей.

На ликвидацию огня у пожарных ушел почти час. Предварительная причина пожара - пролитое масло, которые выкипело из расширителя металлической печи на дымоход, что послужило распространению горения.
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