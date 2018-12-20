Мужчина погиб в результате пожара в шиномонтажной мастерской в Костанае
Причиной смерти 50-летнего мужчины стало отравление угарным газом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Пожар начался утром 15 декабря, около 11.00. Внутри вагончика шиномонтажной мастерской горели деревянные конструкции и обшивка стен.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали из вагончика двух человек. Один из них скончался на месте. Другого мужчину, 1962 года рождения, госпитализровали с ожогами 2-3 степени. У мужчины обгорели 8% поверхности лица и рук, также он получил ожог дыхательных путей.
На ликвидацию огня у пожарных ушел почти час. Предварительная причина пожара - пролитое масло, которые выкипело из расширителя металлической печи на дымоход, что послужило распространению горения.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 162
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Для этого никому из них не придется заполнять никаких бумаг — переводы будут сделаны автоматически.//// Источник:www.ng.kz У нас, если даже сделают, замучаешься бумажки собирать.
Штрафовать тех, кто подает попрошайкам, предложил мажилисмен
Свои деньги куда хочу, туда и трачу Источник:www.ng.kz Они давно уже шарят в наших карманах как в собственных
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
Vital: Когда власть боится повышение цен на хлеб. Значит она автоматически презнает нищенское состояние народа, считает что многие сидят на хлебе и воде что б не умереть с голода ...
Причину подорожания формового хлеба объяснили в управлении сельского хозяйства Костанайской области
подорожали энергоносители Источник:www.ng.kz Вроде о снижении на эл.энергию, газ, воду везде кричат.
Из наблюдизмов латинизации
Вся эта история с новой формой и замутилась, чтобы надписи были уже на латинице, но перестарались.