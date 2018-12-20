Мужчина погиб в результате пожара в шиномонтажной мастерской в Костанае

Причиной смерти 50-летнего мужчины стало отравление угарным газом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Пожар начался утром 15 декабря, около 11.00. Внутри вагончика шиномонтажной мастерской горели деревянные конструкции и обшивка стен.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из вагончика двух человек. Один из них скончался на месте. Другого мужчину, 1962 года рождения, госпитализровали с ожогами 2-3 степени. У мужчины обгорели 8% поверхности лица и рук, также он получил ожог дыхательных путей.

На ликвидацию огня у пожарных ушел почти час. Предварительная причина пожара - пролитое масло, которые выкипело из расширителя металлической печи на дымоход, что послужило распространению горения.