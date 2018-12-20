Пропавшего мужчину разыскивает полиция Костаная

Жанболат Жаксылыков ушел из дома 14 декабря, около 10.00, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Розыском занимается Южный отдел полиции УП Костаная.

Жанболат Жаксылыков родился 19 апреля 1968 года. Приметы мужчины - рост 165-70 см, плотного телосложения. В день пропажи был одет в синий лыжный костюм, черную шапку и черные угги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-702-153-02-01, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.