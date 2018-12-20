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Пропавшего мужчину разыскивает полиция Костаная
18 декабря 2018, 10:55 | Происшествия
Жанболат Жаксылыков ушел из дома 14 декабря, около 10.00, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Розыском занимается Южный отдел полиции УП Костаная.
Жанболат Жаксылыков родился 19 апреля 1968 года. Приметы мужчины - рост 165-70 см, плотного телосложения. В день пропажи был одет в синий лыжный костюм, черную шапку и черные угги.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-702-153-02-01, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.
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