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Menden1968
Канализационные стоки разлились по льду реки Тобол в Костанае
Да ничего - страшного. Не в городе - же... Источник:www.ng.kz ...очень страшно через чур ...если такае произайдёт у нас то это назавут экологической катастрофой,темболее что нечистоты опять попали...
26.11.18 17:13
Гога
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Вот только зачем надо было упоминать статью конституции - этого не понял совсем .
26.11.18 17:06
JereK
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
drakon: И когда - подешевеет? Примерно тогда же, когда и доллар. :lol: То есть очень скоро. :lol:
26.11.18 16:46
drakon
Власти Казахстана обещают, что уголь подешевеет
И когда - подешевеет... :-o
26.11.18 16:43
JereK
Минздрав РК: ограничить право непривитых детей на образование может Конституция
Валентин: Если ты уверен, что ты разбираешься в вопросе лучше врача-педиатра со специализацией в области иммунологии Я достаточно разбираюсь в вопросе, чтобы сказать, что столь категоричный...
26.11.18 16:39
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Семь человек спасли из трех пожаров на выходных в Костанайской области

26 ноября 2018, 12:48 |  Происшествия

Два пожара произошли в Рудном утром в субботу, 24 ноября, почти в одно и то же время. Еще один - в Костанае в воскресенье. Пятеро из спасенных - дети. При этом эвакуировали более полусотни человек. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото informator.news

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, предварительная причина пожара, произошедшего в Рудном на ул. Восточная, – детская шалость. Пожар случился в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома. Во время его ликвидации пожарные спасли 1 ребенка, еще 13 человек пришлось эвакуировать из зоны опасности, в том числе пятерых детей. Никто не пострадал. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло чуть больше часа.

Практически в то же время на ул. Корчагина, 114 горела квартира на 2-м этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 40 кв.м. Там спасли одного ребенка. Еще трое детей и 21 взрослый были эвакуированы. По данным пресс-службы, причиной пожара, предположительно, было неосторожное обращение с огнем. В этом происшествии тоже никто не пострадал, но на борьбу с огнем потребовалось почти 2 часа.

А вот причиной пожара, случившегося в Костанае в пятом часу вечера в воскресенье, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания на 4-м этаже пятиэтажного дома, расположенного на ул. Тауелсиздик, составила 3 кв.м. Из зоны пожара спасли 5человек, трое из которых - дети. Еще троих детей и 17 взрослых эвакуировали из подъезда. Справиться с пожаром удалось за 25 минут. Жертв и пострадавших нет.
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