Семь человек спасли из трех пожаров на выходных в Костанайской области
Два пожара произошли в Рудном утром в субботу, 24 ноября, почти в одно и то же время. Еще один - в Костанае в воскресенье. Пятеро из спасенных - дети. При этом эвакуировали более полусотни человек. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото informator.news
Как сообщили в пресс-службе ДЧС, предварительная причина пожара, произошедшего в Рудном на ул. Восточная, – детская шалость. Пожар случился в квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома. Во время его ликвидации пожарные спасли 1 ребенка, еще 13 человек пришлось эвакуировать из зоны опасности, в том числе пятерых детей. Никто не пострадал. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло чуть больше часа.
Практически в то же время на ул. Корчагина, 114 горела квартира на 2-м этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 40 кв.м. Там спасли одного ребенка. Еще трое детей и 21 взрослый были эвакуированы. По данным пресс-службы, причиной пожара, предположительно, было неосторожное обращение с огнем. В этом происшествии тоже никто не пострадал, но на борьбу с огнем потребовалось почти 2 часа.
А вот причиной пожара, случившегося в Костанае в пятом часу вечера в воскресенье, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания на 4-м этаже пятиэтажного дома, расположенного на ул. Тауелсиздик, составила 3 кв.м. Из зоны пожара спасли 5человек, трое из которых - дети. Еще троих детей и 17 взрослых эвакуировали из подъезда. Справиться с пожаром удалось за 25 минут. Жертв и пострадавших нет.
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