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Мужчина погиб в пожаре в Аркалыке
22 ноября 2018, 10:20 | Происшествия
Тело 47-летнего мужчины обнаружили на месте пожара, который произошел вчера утром, 21 ноября. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото пресс-службы ДЧС Костанайской области
Сообщение о том, что горит дом на ул. Киевская в микрорайоне поселок Новый в Аркалыке поступило в 7.22. В частном жилом доме горел пол.
Пожарные справились с огнем меньше, чем за час. Площадь пожара составила 4 кв. м.
На месте пожара был найден труп мужчины 1971 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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