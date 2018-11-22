Мужчина погиб в пожаре в Аркалыке

Тело 47-летнего мужчины обнаружили на месте пожара, который произошел вчера утром, 21 ноября. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

Сообщение о том, что горит дом на ул. Киевская в микрорайоне поселок Новый в Аркалыке поступило в 7.22. В частном жилом доме горел пол.

Пожарные справились с огнем меньше, чем за час. Площадь пожара составила 4 кв. м.

На месте пожара был найден труп мужчины 1971 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.