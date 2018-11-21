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Билеты в кино и театр разыграют среди доноров крови в Костанае
Артём МАРУСИЧ
21 ноября 2018, 11:39 | Общество
С 21 ноября по 7 декабря 2018 года включительно КГП «Областной центр крови» проводит акцию «Донор! Сегодня твой день!».
Иллюстративное фото penzavzglyad.ru
Для участия в акции необходимо в дни ее проведения сдать кровь в ОЦК по адресу ул. Быковского, 4 «А». Полученный контрольный браслет опустить в прозрачный пластиковый короб у зала донации.
Всего разыгрывается 5 билетов в один из кинотеатров города и 2 билета (каждый из которых на одного родителя и ребенка) на новогодние представление в Костанайский областной драматический театр.
Определение победителей состоится 10 декабря, а 14 декабря пройдет торжественное вручение билетов.
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