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Маркс
Город Солнца
alex_60: я за веткой темы слежу. потому что хожу рядом. Резня на Алтынсарина продолжается. Под таким заголовком должны были выйти сегодня все местные газеты. Безжалостные техасцы с бензопилами...
21.11.18 14:57
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
21.11.18 14:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
21.11.18 14:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
21.11.18 14:30
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Билеты в кино и театр разыграют среди доноров крови в Костанае

Артём МАРУСИЧ

21 ноября 2018, 11:39 |  Общество

С 21 ноября по 7 декабря 2018 года включительно КГП «Областной центр крови» проводит акцию «Донор! Сегодня твой день!».

Иллюстративное фото penzavzglyad.ru

Для участия в акции необходимо в дни ее проведения сдать кровь в ОЦК по адресу ул. Быковского, 4 «А». Полученный контрольный браслет опустить в прозрачный пластиковый короб у зала донации.

Всего разыгрывается 5 билетов в один из кинотеатров города и 2 билета (каждый из которых на одного родителя и ребенка) на новогодние представление в Костанайский областной драматический театр.

Определение победителей состоится 10 декабря, а 14 декабря пройдет торжественное вручение билетов.
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