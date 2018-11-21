Билеты в кино и театр разыграют среди доноров крови в Костанае

С 21 ноября по 7 декабря 2018 года включительно КГП «Областной центр крови» проводит акцию «Донор! Сегодня твой день!».

Иллюстративное фото penzavzglyad.ru

Для участия в акции необходимо в дни ее проведения сдать кровь в ОЦК по адресу ул. Быковского, 4 «А». Полученный контрольный браслет опустить в прозрачный пластиковый короб у зала донации.

Всего разыгрывается 5 билетов в один из кинотеатров города и 2 билета (каждый из которых на одного родителя и ребенка) на новогодние представление в Костанайский областной драматический театр.

Определение победителей состоится 10 декабря, а 14 декабря пройдет торжественное вручение билетов.