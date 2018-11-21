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21.11.18 14:57
alex_60
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drakon
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В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината

Галина КАТКОВА

20 ноября 2018, 15:56 |  Государство

Так сегодня, 20 ноября, назвали тестирование областным руководством готовности к работе нового производства.

В структуру комбината сегодня входят убойный, колбасный, консервный цеха. Везде уже установлено оборудование, которое акиму продемонстрировали в деле. Производственные мощности рассчитаны на переработку 10 т мяса в сутки. В 2019 году предприятие должно прирасти откормочной площадкой на 3 000 голов скота.

Создание перебатывающих мощностей ТОО "Торғай ет" стоило около 2 млрд тенге. Откормплощадка - ещё миллиард тенге. Средства в основном заемные. 500 млн тенге  вложило СПК "Тобол".

- За последние 25 лет это первый прорывной проект такой стоимости, - отметил аким Аркалыка Эльдар КУЗЕНБАЕВ.

На мероприятие были приглашены главы КХ из южных районов Костанайской области, которые затем присутствовали на совещании, которое вёл аким области.

- Открыть комбинат ещё не всё, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Надо рынки сбыта завоевывать. И увеличивать производство скота.

Чтобы стимулировать развитие мясного животноводства, сообщил аким, при содействии СПК "Тобол" в области появится сеть мясозаготовительных пунктов, чтобы снизить транспортные издержки для сдатчиков.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15157
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.11.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько работников будет на этом
Комбинате? Именно рабочих, а
не - начальства... :lol: :-o
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§ alex_60
Re: В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.11.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сколько работников будет на этом
Комбинате? Именно рабочих, а
не - начальства...


считать не умеешь.
на фото четыре рабочих.
остальнын - начальство.
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§ Серый волк
В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.11.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото заключённых в одинаковой чёрной тюремной робе очень понравилось. :-) хорошо стоят. А зачем их на мысокомбинат привезли? 🤗 Надеюсь дела с заключённым в Казахстане лучше обстоят, чем с законами о прессе, а то колбаса и шкуры из оступившихся личностей в чёрных одинаковых робах слишком жестоко. 😊

[Исправлено: Серый волк, 20.11.2018 - 17:12]
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