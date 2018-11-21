В Аркалыке провели "холодный запуск" мясокомбината
Галина КАТКОВА
Так сегодня, 20 ноября, назвали тестирование областным руководством готовности к работе нового производства.
В структуру комбината сегодня входят убойный, колбасный, консервный цеха. Везде уже установлено оборудование, которое акиму продемонстрировали в деле. Производственные мощности рассчитаны на переработку 10 т мяса в сутки. В 2019 году предприятие должно прирасти откормочной площадкой на 3 000 голов скота.
Создание перебатывающих мощностей ТОО "Торғай ет" стоило около 2 млрд тенге. Откормплощадка - ещё миллиард тенге. Средства в основном заемные. 500 млн тенге вложило СПК "Тобол".
- За последние 25 лет это первый прорывной проект такой стоимости, - отметил аким Аркалыка Эльдар КУЗЕНБАЕВ.
На мероприятие были приглашены главы КХ из южных районов Костанайской области, которые затем присутствовали на совещании, которое вёл аким области.
- Открыть комбинат ещё не всё, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Надо рынки сбыта завоевывать. И увеличивать производство скота.
Чтобы стимулировать развитие мясного животноводства, сообщил аким, при содействии СПК "Тобол" в области появится сеть мясозаготовительных пунктов, чтобы снизить транспортные издержки для сдатчиков.
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