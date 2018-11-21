Министр экономики Тимур Сулейменов высказался о тарифах монополистов
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов высказался о сдерживании тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: gorvesti.ru
Глава МНЭ отметил, что попытка зафиксировать стоимость комуслуг на минимально возможной отметке не должна сказываться на качестве.
На совещании министру сообщили о снижении тарифа электростанций и отказе поставщикам услуг водоснабжения в повышении тарифа.
- Здесь я призываю к балансу, потому что мы в конце концов должны инфраструктуру обновлять. Может, стоит посмотреть, я не знаю конкретно детали. Не перегните палку. Я к чему призываю - потому что потом мы можем получить проблемы с качеством воды, отключением, проблемы с другими вещами, когда население будет сильно возмущаться, на производственную сферу может это повлиять. Поэтому строгость должна быть, но не должно быть перегибов, - обратился Тимур Сулейменов к представителям антимонопольного ведомства на совещании в акимате Алматы.
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