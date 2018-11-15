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Без вести пропавшего мужчину разыскивает полиция в Костанайской области
15 ноября 2018, 12:15 | Происшествия
Лушников Вячеслав Сергеевич в сентябре 2018 года ушел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Его поисками занимается Южный отдел полиции УП г. Костаная. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Лушников родился 24 сентября 1974 года рождения в Костанайской области. Приметы: рост около 180 см, среднего телосложении, волосы черные.
Всем кто располагает какой либо информацией о его местонахождении просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92 , 8-702-153-02-01, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.
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