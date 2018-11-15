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Евгений ШИБАРШИН: Кулаком по столу
Руководить по-простецки - кулаком - проще. Обычно его используют, когда проблему нужно решать немедленно. Похоже, в Казахстане наступает время, когда иначе нельзя. Источник:www.ng.kz А ещё можно...
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Водитель служебного Lexus акима Костанайской области заплатил штраф за нарушение ПДД
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Сыкымы: Каждый несёт персональную ответственность за те слова, что публикует. Ты когда свои комменты строчишь, мелкий шрифт над Источник:www.ng.kz Это не так.. Впервую очередь несет...
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Без вести пропавшего мужчину разыскивает полиция в Костанайской области

15 ноября 2018, 12:15 |  Происшествия

Лушников Вячеслав Сергеевич в сентябре 2018 года ушел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Его поисками занимается Южный отдел полиции УП г. Костаная. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

 

Лушников родился 24 сентября 1974 года рождения в Костанайской области. Приметы: рост около 180 см, среднего телосложении, волосы черные.

Всем кто располагает какой либо информацией о его местонахождении просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92 ,  8-702-153-02-01, 8-747-655-21-63, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.
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