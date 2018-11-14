Снег и метель ожидаются в конце недели в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, антициклон не покинет Костанайскую область до конца недели. Благодаря его влиянию в ближайшие несколько дней сильных морозов не будет, но возможны осадки.
Фото Ксении РЕБИК
— В четверг, 15 ноября, ночью будет 8-13 градусов мороза, местами температура может опуститься до 16 градусов ниже нуля, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - День будет теплым — от нуля до 5 градусов мороза, осадков не ожидается. В пятницу, 16 ноября, ночью показания термометров изменятся незначительно, они покажут 10-15, местами 18 градусов мороза. Дневные температуры покажут разброс от -2 °С до +3 °С, лишь местами возможен 5-градусный мороз. Уже в пятницу в область придут осадки, местами пройдет небольшой снег. В субботу и воскресенье, 17-18 ноября прогнозируется снег, местами метель. Температура воздуха в выходные по ночам составит 7-12, местами 15 градусов мороза. Днем ожидаем от 0 до 5 градусов мороза, но местами столбики термометров поднимутся до отметки +3 °С.
В четверг прогнозируется западный ветер скоростью 9-14 м/с. В последующие дни до конца недели северо-западный ветер будет сменяться юго-западным, скорость его временами будет усиливаться до 15-20 м/с.
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