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211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога: Слюшай , оцифрованый - тебе Источник:www.ng.kz Хм.. Это говорит тот, кто в личке и меня не раз оскорблял и крыл матерными словами по всякому? И которому я все нормально объяснил? Знаешь,...
14.11.18 22:37
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Но это Флуд, правильно Витал выразился, говоряо тортах и пирогах..
14.11.18 22:31
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Если бы во Флуде в каждом слове искали бы смысл, то Флуд бы превратился в базар по Феньке, за который надо отвечать..
14.11.18 22:28
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Лучше видеть шашлык реальный от Марика. Чем пироги " для " уважаемых людей для " Лили.
14.11.18 22:28
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Как в бизнесе.. Только раскрутил Флуд, кактут же находятся какие то лица, кто хочет решить вопрос не конкуренцией, а простым отбором.. По моему это называется в жизни рейдерство.. А свое придумать и...
14.11.18 22:25
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Снег и метель ожидаются в конце недели в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

14 ноября 2018, 17:32 |  Общество

По прогнозам синоптиков, антициклон не покинет Костанайскую область до конца недели. Благодаря его влиянию в ближайшие несколько дней сильных морозов не будет, но возможны осадки.

Фото Ксении РЕБИК

В четверг, 15 ноября, ночью будет 8-13 градусов мороза, местами температура может опуститься до 16 градусов ниже нуля, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - День будет теплым — от нуля до 5 градусов мороза, осадков не ожидается. В пятницу, 16 ноября, ночью показания термометров изменятся незначительно, они покажут 10-15, местами 18 градусов мороза. Дневные температуры покажут разброс от -2 °С до +3 °С, лишь местами возможен 5-градусный мороз. Уже в пятницу в область придут осадки, местами пройдет небольшой снег. В субботу и воскресенье, 17-18 ноября прогнозируется снег, местами метель. Температура воздуха в выходные по ночам составит 7-12, местами 15 градусов мороза. Днем ожидаем от 0 до 5 градусов мороза, но местами столбики термометров поднимутся до отметки +3 °С.

В четверг прогнозируется западный ветер скоростью 9-14 м/с. В последующие дни до конца недели северо-западный ветер будет сменяться юго-западным, скорость его временами будет усиливаться до 15-20 м/с.
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