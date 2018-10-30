Чемпионат области по боксу, посвящённый памяти Виталия Левшина, прошёл в Костанае

Турнир по боксу среди мужчин 2000 г. р. и старше, посвященный памяти мастера спорта СССР Виталия Левшина, проходил 23-26 октября в легендарном спортивном зале «Динамо». Перед входом в зал, вдоль дороги, в ряд стоят автомобили, припарковаться негде, а это значит, что любителей бокса в Костанае по-прежнему немало.

Айдос Арапов (в красном) занял первое место в весовой категории 57 кг

Однако участников чемпионата было относительно немного - всего 23 боксёра. Бокс - достаточно зрелищный и бескомпромиссный вид спорта, тем более, что в наши дни когда спортсмены боксируют без шлемов, как это было ещё во времена СССР. Но сейчас бросается в глаза, насколько снизилась популяризация бокса. Хотя, казалось бы, такой мощный олимпийский вид спорта не нуждается в рекламе, но всё же отсутствие федерации бокса в Костанайской области сказывается.

Айдос Арапов (в красном) в финальном бою против Ердоса Шораева

Хороший досрочный финал показал боксёр из Костаная Сергей Карбивнычий, став чемпионом турнира в весовой категории 75 кг. Также высокий класс продемонстрировал Николай Шваб, представляющий Житикаринский район, который взял золотую медаль в категории 63 кг.

Николай Шваб (в синем) одерживает победу и становится чемпионом турнира в весовой категории 63 кг

- Виталий Дмитриевич Левшин на протяжении всей своей тренерской карьеры тренировал в этом зале, - рассказал "НГ" главный секретарь соревнований, судья национальной категории, мастер спорта по боксу Канат НУРПЕИСОВ.- В «Динамо» он подготовил более 30 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Нынешний чемпионат проводился с целью популяризации бокса, повышения мастерства боксёров и отбора сильнейших боксёров для участия в чемпионате РК, который должен пройти в середине ноября в Актау.

Николай Шваб (в синем) в бою против Жандоса Ережепова из Костанайского района

Победителям и призерам областного чемпионата вручили сделанные на заказ медали с изображением тренера Виталия Левшина, грамоты и денежные поощрения.