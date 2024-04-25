Дело в отношении воспитателя детского сада, чей поступок вызвал волну возмущения в социальных сетях, рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

Кадр из видео

Суд установил, что 23 февраля 2024 года в ясли-саду К. нанесла побои несовершеннолетнему ребенку М., 2021 года рождения. Своим поступком она причинила физическую боль, не повлекшую причинения легкого вреда здоровью. А 27 февраля этого же года она умышленно причинила легкий вред здоровью несовершеннолетней Ж., 2021 года рождения, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Последний случай стал широко известен в социальных сетях после публикации видео, где воспитатель детского сада ударила сидящую за столом девочку. Тогда сообщалось, что педагога вывело из себя то, что ребенок уронил ложку во время обеда. После этого, сообщили в отделе образования, женщину уволили.



Дела были объединены в одно производство. В судебном заседании гр. К. вину признала.

- В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность и наказание, судом признано совершение правонарушения К. впервые, - говорится в сообщении пресс-служба областного суда. - Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Суд признал К. виновной и назначил ей административный штраф в размере 25 МРП - 92 300 тенге.

Постановление суда в законую силу еще не вступило.