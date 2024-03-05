Воспитателя костанайского детского сада за аморальное поведение уволили по статье, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

В социальных сетях появилось видео, где воспитатель детского сада ударила сидящую за столом девочку. Отмечается, что педагога вывело из себя то, что ребенок уронил ложку во время обеда.

Появившееся видео, по всей видимости, комментирует отец девочки. Мужчина отмечает, что у ребенка от удара по лицу появились гематома и царапина. Во время разбирательства и просмотра записи с камеры видеонаблюдения в детском саду выяснилось, что это не единичный случай. В отделе образования сообщили, что с детьми педагог больше не работает.

"Было проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что воспитатель ненадлежащим образом выполняла свои обязанности и совершила аморальный поступок, не совместимый с дальнейшей трудовой деятельностью. Было принято решение уволить воспитателя по статье 52 Трудового кодекса", - сообщила старший методист отдела дошкольного образования акимата Костаная Татьяна Жихарева.

В полиции сообщили, что по данному факту собран административный материал по статье 73, пункту 1 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" в отношении воспитателя данного учреждения. После заключения медицинской экспертизы будет вынесено решение о привлечении к административной ответственности педагога.